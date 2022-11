Así viven los voluntarios de la FIFA en el mundial de Qatar 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Una usuaria de Tik Tok reveló lo qué implica trabajar como voluntario en el Mundial de la FIFA y lo qué les da la FIFA.

La joven @melibardet publicó un video que tituló: "Esto es lo que nos da la FIFA por ser voluntarios de la Copa del Mundo".

Entre otras cosas, los voluntarios tienen acceso a un alojamiento compartido con baño privado, una caja con un desayuno diario.

Éste incluye un jugo, unas galletas, una botella de agua, un sándwich o wrap. Además hay opciones vegetarianas.

Pueden transportarse gratuitamente en Metro aunque también hay autobuses cómodos con puertos USB para que carguen su teléfono celular mientras se trasladan a las distintas sedes mundialistas.

Entre otros de los beneficios está el acceso a datos celulares y las entradas al Fan Fest y otros eventos gratuitos en la ciudad.

Meli Bardet también compartió que les dan un uniforme oficial completo patrocinado por Adidas, que es edición limitada, y acreditación.

Si trabajan de voluntarios dentro de los estadios pueden atestiguar los partidos en los que les toque trabajar. Y según el cargo que tengas, acceso a la cancha, ruedas de prensa y otros lugares.

El video que cuenta con más de 971 mil "Me Gusta" ha causado sensación entre los usuarios de Tik Tok, quienes han preguntado cuál es el proceso para ser voluntario de la FIFA.

De acuerdo con la página oficial de la FIFA, un total de 22 mil voluntarios trabajarán en 45 áreas funcionales durante el Mundial de Qatar 2022, tanto en áreas oficiales como no oficiales, estadios, campos de entrenamiento, aeropuerto, zonas de aficionados, hoteles y las estaciones de transporte público.

¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario de la FIFA?

- Tener 18 años cumplidos

- Hablar inglés, para el mundial de Qatar se valoró también el dominio del árabe.

- La FIFA indicó que no se pide experiencia.

- Se reciben solicitudes de candidatos de todas condiciones y de cualquier lugar del mundo.