ASL recibe a los Xolos de Tijuana

Con la finalidad de cortar la racha de dos derrotas consecutivas, este día el Atlético de San Luis recibe a los Xolos de Tijuana, en el marco de la décima segunda fecha del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, que tendrá lugar en el estadio Alfonso Lastras Ramírez a partir de las 17:00 horas.

Este será el cuarto partido bajo el mando del entrenador Gustavo Matosas, que logró un triunfo ante el Puebla, pero todavía bajo la influencia del anterior técnico Alfonso Sosa, pero luego de tomar el control total del equipo, ha acumulado dos derrotas ante Santos Laguna y Toluca, en donde se ha jactado de señalar que ha visto cosas buenas en el conjunto y que han tenido buena posesión del esférico, aunque al final los resultados han sido claros.

Realmente la directiva tomó la decisión correcta de despedir a Alfonso Sosa del equipo, que a lo mejor con un sistema muy seguro, le estaba dando resultados y llegó a colocar al Atlético de San Luis en zona de calificación, por una nueva apuesta, en Gustavo Matosas, tal vez con una juego más ofensivo, más vistoso, pero con resultados negativos, que los tienen en este momento en el lugar doce de la clasificación con 14 unidades, mientras que su rival también suma la misma cantidad de puntos para ubicarse en el lugar 13 de la tabla general.

Hoy es un partido importante para el cuadro potosino, que no puede permitir nuevamente dejar escapar puntos en casa, como le sucedió ante Santos Laguna, el técnico Gustavo Matosas, deberá de hacer ajustes en sus líneas, para no seguir evidenciando a su cuadro, al que le está costando acostumbrarse al nuevo sistema de juego, esperemos que no les tome demasiado tiempo en asimilarlo, porque podrían caer nuevamente al fondo de la tabla general y de la tabla porcentual.