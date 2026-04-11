Asochem celebra aniversario con juego de leyendas

En un ambiente lleno de convivencia, historia y pasión por el futbol, la Asociación Civil ASOCHEM conmemoró su legado de 14 años con una nueva edición de la tradicional Copa Asochem, evento disputado en el Parque Tangamanga I que reunió a figuras emblemáticas del balompié potosino y fortaleció los lazos entre distintas generaciones.

Bajo la dirección de Alejandro Rodríguez Rangel, presidente de la asociación, y con el respaldo de la vicepresidenta Bianka Sánchez, la organización ha logrado consolidarse como un referente en la promoción y desarrollo de diversos eventos deportivos.

A lo largo de más de una década, ASOCHEM se ha convertido en un punto de encuentro donde convergen exjugadores, talentos emergentes y figuras históricas del futbol local, manteniendo vigente el espíritu competitivo y de camaradería que caracteriza a este deporte.

En el festejo estuvieron presentes viejas glorias del San Luis y Atlético Potosino como Marino Guevara, Romo, Malacara, Domingo Ramírez "La Araña", Quique Rodríguez, "Wuicho" López, Pilar Reyes, Marco Antonio Martínez, José Camacho, Marco Aurelio Barajas JR., "El Pez", "Acapulco", "La Negra Mata", Julio "El Pestañas" Morales", el profesor Antonio Loría de Regil, Idelfonso "Poncho" Mendoza y Ricky Mendoza.

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Como parte de la celebración, se disputaron dos encuentros que encendieron el entusiasmo de los asistentes. En el primero, correspondiente a la jornada sabatina, el conjunto de Diablos Rojos FC SLP cayó por la mínima diferencia de 1-0 ante Cobras Prepa 5 de Graciano Sánchez.

En el segundo duelo, protagonizado por los Veteranos Ex Santos de San Luis Profesionales y el equipo Liverpool, el marcador terminó empatado 2-2 en el tiempo regular. Sin embargo, en la definición por la vía de los penales, los Veteranos Ex Santos se impusieron 5-4, desatando la celebración entre sus integrantes.