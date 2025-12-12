Aston Villa gana su 8vo. partido seguido

Aston Villa extendió su racha ganadora a ocho partidos en todas las competiciones el jueves, al imponerse 2-1 sobre Basilea en la Liga Europa para asegurar al menos un lugar en el repechaje.

Villa está empatado con Lyon y Midtjylland en la cima de la segunda competición europea en importancia con 15 puntos, merced a cinco victorias en seis partidos.

El cuadro inglés se recuperó de un mal comienzo de temporada y ahora es tercero en la Liga Premier, incluyendo una victoria de 2-1 obtenida el sábado sobre el líder Arsenal.

En St. Jakob-Park en Basilea, el fichaje de verano Evann Guessand puso a Villa 1-0 adelante en los albores del duelo tras un tiro de esquina antes de que Flavius Daniliuc igualara al conectar un tiro libre curvado de Xherdan Shaqiri.

Youri Tielemans, quien ingresó en el descanso, necesitó apenas ocho minutos para colocar un disparo de 20 metros en la esquina inferior de la red y restaurar la ventaja de Villa de forma definitiva.

El entrenador español del Villa, Unai Emery, ha ganado el trofeo de la Liga Europa cuatro veces durante sus períodos al mando de Sevilla y Villarreal.