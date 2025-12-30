Aston Villa, grata sorpresa de la Premier League

Cuando el Aston Villa estaba en una racha de cinco partidos sin ganar al inicio de la temporada de la Liga Premier, el equipo parecía más un candidato potencial al descenso que un contendiente al título.

El entrenador Unai Emery describía a sus jugadores como "perezosos". Las grandes figuras de Villa, incluidos los internacionales ingleses Ollie Watkins y Morgan Rogers, no mostraban ninguna forma en absoluto. Había grandes preocupaciones sobre la falta de actividad del club en la ventana de transferencias de verano.

¿Cómo, entonces, explicar la posición en la que se encuentra Villa de cara a su último partido de 2026?

Con 11 victorias consecutivas en todas las competiciones, Villa está en su mejor racha ganadora en más de un siglo y se le considera un legítimo aspirante al título de la Liga Premier.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De hecho, si vence al Arsenal, que ocupa el primer lugar, el martes, Villa estará empatado en puntos con los Gunners en la cima de la liga a mitad de su campaña. Ellos y el Manchester City se han separado del resto y están separados por tres puntos después de 18 de 38 partidos, con el Liverpool siete puntos más atrás en el cuarto lugar.

Y Villa no tendrá miedo del Arsenal. Después de todo, hace solo tres semanas, Villa anotó un gol en el último suspiro para derrotar a los líderes 2-1 en casa y mantener su racha ganadora. Eso continuó el sábado con un triunfo 2-1 viniendo desde atrás en el quinto lugar, el Chelsea, asegurado gracias a dos goles en la segunda mitad de Watkins.

Gran parte del éxito del equipo se atribuye a Emery, el entrenador español cuyas tácticas astutas, sustituciones oportunas y confianza en sus jugadores hacen que ninguna tarea sea insuperable.