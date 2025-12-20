Atl. de San Luis vence a Mazatlán

La mañana de este viernes, el Atlético de San Luis disputó su primer partido amistoso de preparación rumbo a la próxima temporada, imponiéndose por marcador de 3-2 a Mazatlán, en un encuentro que se desarrolló a cuatro tiempos de 35 minutos cada uno.

Durante el primer lapso, el conjunto potosino mostró orden táctico y solidez defensiva, destacando dos intervenciones determinantes del guardameta Gibrán Lajud que evitaron la caída de su arco. Al minuto 16, Marcelo Rangel abrió el marcador para San Luis con un disparo de pierna zurda, colocando el 1-0. Antes del cierre del periodo, al 33´, Jordan Sierra igualó para Mazatlán.

En el segundo tiempo, Atlético de San Luis mantuvo su propuesta ofensiva, ya con Artemio Olvera defendiendo la portería. Miguel García estuvo cerca de ampliar la ventaja al minuto 11 con un remate de cabeza que fue bien contenido por el arquero rival; sin embargo, al minuto 28, Fabio Gomes adelantó a los cañoneros, cerrando el segundo lapso con ventaja para Mazatlán.

Para el tercer periodo, la intensidad se mantuvo y Andrés Sánchez asumió la titularidad en el arco potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue entonces cuando, al minuto 13, el cuadro sanluisino logró el empate gracias a un remate de Román Torres tras un tiro de esquina, superando al guardameta rival.

En el cuarto y último tiempo, Diego Urtiaga ocupó la portería de Atlético de San Luis. El equipo buscó distintas variantes ofensivas y al minuto 19, en una jugada a balón parado, Julio César Domínguez apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza tras un tiro de esquina y marcar el gol definitivo que selló el triunfo potosino.

Con este resultado, Atlético de San Luis continuará su pretemporada en tierras sinaloenses, y su próximo compromiso de preparación será el 23 de diciembre, cuando enfrente a Necaxa en territorio hidrocálido.