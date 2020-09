Atl. de SL recibe este día al León

Un partido complicado es el que tendrá este día el conjunto del Atlético de San Luis cuando reciba la visita de los actuales sublíderes los Esmeraldas del León, en partido correspondiente a la décima segunda jornada del Torneo Apertura Guardianes 2020 de la Liga MX, el cual tendrá lugar en el estadio Alfonso Lastras Ramírez a partir de las 17:00 horas.

Luego de que en la jornada 9 del actual el torneo, los potosinos lograron vencer al conjunto del Necaxa en casa en la que ha sido su única victoria en el inmueble de la colonia Valle Dorado, los pupilos de Guillermo Vázquez, han sufrido dos derrotas en forma consecutiva, al perder ante los Pumas de la UNAM y Rayados de Monterrey, siendo muy irregulares en este Torneo Apertura Guardianes 2020 y siguen sumidos en el penúltimo lugar de la tabla.

Este torneo ha sido complicado para el Atlético de San Luis que con un plantel corto (a decir de Guillermo Vázquez), más las lesiones y aunado a los casos de Covid-19, la escuadra tunera no ha podido tener una regularidad en este torneo, pero no es excusa, porque tiene gente capaz que lamentablemente no ha respondido en el terreno de juego.

Para este partido el técnico ya podrá contar con los servicios de Ramiro González y Enrique López que ya regresaron a los entrenamientos, pero todavía no podrá contar con los servicios de Camilo Mayada, ni de Dionicio Escalante, ni de Anderson Julio, además de que no se sabe si podrá contar con los servicios de Matías Catalán y Axel Werner.

Los colchoneros potosinos no la tendrán fácil, ya que esta tarde se enfrentará la mejor defensa del torneo, la de León, que sólo ha recibido 7 goles, contra la penúltima peor defensa la del San Luis que ha recibido un total de 21 tantos.

El cuadro de León es el sublíder del torneo con 24 puntos acumulados y cuando juega de visita tienen una buena marca de 3 ganados, 2 empatados y un perdido, mientras que el San Luis sólo suma 8 unidades y de local sólo ha ganado 1, empatado 2 y perdido 3, para los tuneros ya no hay margen de error porque se le están acabando las opciones.