Atlanta United tienta a Javier Aguirre tras la salida de Frank de Bóer

El holandés Frank de Bóer ha dejado de ser el técnico del Atlanta United de la MLS.

Y la liga de los Estados Unidos no pierde la oportunidad para tratar de atraer aún más a la comunidad mexicana candidateando a Javier Aguirre como uno de los candidatos para tomar ese puesto.

"El Vasco" acaba de desligarse del Leganés, equipo con el que descendió a la segunda división de España, y aunque su nombre se oyó para tomar el cargo en el Flamengo de Brasil, la realidad es que el mercado está abierto.

La MLS en un artículo publicado en su sitio oficial, pone a Aguirre como uno de los principales candidatos. El sitio habla sobre el técnico mexicano. "Algunos pueden burlarse de sugerir al extécnico de México, que no logró el trabajo de rescate de descenso de la Liga de España con el Leganés.

"Sí, su enfoque táctico puede desviarse y realmente no ha supervisado un gran club desde que estuvo a cargo en el Atlético de Madrid hace más de una década.

"Aún así, tiene una alta opinión de la MLS , le gusta el juego de presión hacia la ofensiva que fue un sello distintivo del equipo de Martino en Atlanta United y puede ser una mano firme para un club que quiere uno".

Otros nombres que menciona la publicación son Gabriel Heinze, Patrick Veira, Ante Razov, Mauricio Pochettino.