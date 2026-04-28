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Atlante confirma a Miguel Herrera como nuevo entrenador

El histórico club azulgrana apuesta por la experiencia de Herrera para el Apertura 2026.

Por El Universal

Abril 28, 2026 05:36 p.m.
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Atlante confirma a Miguel Herrera como nuevo entrenador

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- El Atlante no pierde tiempo en su regreso a los reflectores del futbol mexicano. Tras asegurar su vuelta a la Liga MX después de la Copa del Mundo de 2026, el histórico club azulgrana comienza su nuevo proyecto deportivo y ya dio su primer gran golpe.

Atlante anuncia a Miguel Herrera como nuevo director técnico

En medio de la expectativa y tras semanas de especulación, los Potros de Hierro hicieron oficial la llegada de Miguel Herrera como su nuevo director técnico, apostando por la experiencia para encarar el Apertura 2026.

A través de sus redes sociales, el club compartió una imagen en la que se aprecia la silueta de Herrera, quien hasta hace unos meses se desempeñaba como seleccionador de Costa Rica, combinado con el que no logró concretar el objetivo de clasificar al Mundial.

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Reacciones y trayectoria de Miguel Herrera

La llegada de Herrera, un estratega profundamente identificado con la afición por su etapa como jugador y entrenador, desató de inmediato las reacciones de los seguidores, quienes en su mayoría le desearon éxito con la misión de devolver al club a los primeros planos.

Miguel Herrera, con experiencia en clubes como Monterrey y América, además de su paso por la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Brasil 2014, regresa para vivir su tercera etapa con el equipo que le dio su primera oportunidad como entrenador.

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Los precios de los boletos varían desde 600 hasta 3,200 pesos según la zona del estadio.