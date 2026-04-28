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Esto cuestan los boletos para el América vs Pumas en el Banorte

Los precios de los boletos varían desde 600 hasta 3,200 pesos según la zona del estadio.

Por El Universal

Abril 28, 2026 02:29 p.m.
A
Esto cuestan los boletos para el América vs Pumas en el Banorte

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Este martes salieron a la venta los

boletos
para la Ida de los Cuartos de Final

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del Clausura 2026 entre América y Pumas en el Estadio Banorte, el próximo domingo 3 de mayo (17:00 horas).
Las entradas comenzaron a moverse únicamente en Preventa Azulcrema este martes; mañana miércoles será Preventa Banorte y la venta al público en general iniciará a partir del jueves 30 de abril.
América y el Club Universidad chocarán por los Cuartos de Final del Clausura 2026. El encuentro de vuelta será el domingo 10 de mayo en el estadio Olímpico Universitario.
Tras muchos años y cruces entre ambos equipos, parece que los felinos llegan como favoritos para acceder a las Semifinales del Clausura 2026.
¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Pumas?
Estos son los costos para el encuentro entre América y Pumas en el Estadio Azteca:
-Alto Norte - $600
-Alto Sur - $600
-Alto Lateral $1,000
-Preferente 300 - $1,400
-Cabecera 300 - $1,600
-Lateral 300 - $2,000
-Norte 100 - $1,800
-Sur 100 - $1,800
-100 Plus - $2,250
-Platea 200 - $2,300
-Palcos Club - $3,200

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