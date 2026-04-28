Esto cuestan los boletos para el América vs Pumas en el Banorte
Los precios de los boletos varían desde 600 hasta 3,200 pesos según la zona del estadio.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Este martes salieron a la venta losboletos para la Ida de los Cuartos de Final
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del Clausura 2026 entre América y Pumas en el Estadio Banorte, el próximo domingo 3 de mayo (17:00 horas).
Las entradas comenzaron a moverse únicamente en Preventa Azulcrema este martes; mañana miércoles será Preventa Banorte y la venta al público en general iniciará a partir del jueves 30 de abril.
América y el Club Universidad chocarán por los Cuartos de Final del Clausura 2026. El encuentro de vuelta será el domingo 10 de mayo en el estadio Olímpico Universitario.
Tras muchos años y cruces entre ambos equipos, parece que los felinos llegan como favoritos para acceder a las Semifinales del Clausura 2026.
¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Pumas?
Estos son los costos para el encuentro entre América y Pumas en el Estadio Azteca:
-Alto Norte - $600
-Alto Sur - $600
-Alto Lateral $1,000
-Preferente 300 - $1,400
-Cabecera 300 - $1,600
-Lateral 300 - $2,000
-Norte 100 - $1,800
-Sur 100 - $1,800
-100 Plus - $2,250
-Platea 200 - $2,300
-Palcos Club - $3,200
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