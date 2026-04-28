Esto cuestan los boletos para el América vs Pumas en el Banorte

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Este martes salieron a la venta los

para la Ida de los

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del Clausura 2026 entreen el Estadio Banorte, el próximo domingo 3 de mayo (17:00 horas).Las entradas comenzaron a moverse únicamente eneste martes; mañana miércoles seráy laen general iniciará a partir del jueves 30 de abril.y elchocarán por losdel Clausura 2026. El encuentro deserá el domingo 10 de mayo en el estadio Olímpico Universitario.Tras muchos años y cruces entre ambos equipos, parece que losllegan comopara acceder a lasdel Clausura 2026.¿Cuánto cuestan lospara elvs Pumas?Estos son lospara el encuentro entreen el-Alto Sur --Alto Lateral $1,000-Preferente 300 - $1,400-Cabecera 300 - $1,600-Lateral 300 - $2,000-Norte 100 - $1,800-Sur 100 - $1,800-100 Plus - $2,250-Platea 200 - $2,300- $3,200