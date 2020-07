Atlante confirma estadio en el que jugará en la CDMX

Por medio de un comunicado, el Atlante al fin presentó de manera oficial a su presidente y a su director técnico, además de que confirmó que se jugará en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

Jorge Santillana, ex delantero que surgió de Pumas y jugó en equipos como Cruz Azul y Tigres, será el mandamás del equipo azulgrana. Mario García Ovalles, con larga trayectoria en el ex Ascenso, donde fue auxiliar de Diego Armando Maradona en Dorados de Sinaloa, será el director técnico.

En el comunicado, se agradeció a la familia Cosío el permitir volver a jugar en el inmueble de la Colonia Noche Buena. No hace más de una semana, la incertidumbre reinaba en el cuadro de los Potros.

El empresario farmacéutico Emilio Escalante, se habla, se desligó de sus socios en Querétaro para hacerse del control del club, y se dice que pondrá a José Antonio García, ex dueño y presidente del Atlante, como el dirigente deportivo.

Se ha anunciado que en los próximos días se hará la presentación del plantel, hasta el momento se dice que no tienen más de diez jugadores, y el nuevo uniforme.