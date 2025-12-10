Atlante vuelve a 1ra. División

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, confirmó que Emilio Escalante, actual dueño del Atlante, logró un acuerdo para comprar la franquicia del Mazatlán, lo que tras cumplir trámites y autorizaciones terminará concretando el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División en el verano de 2026.

Tras pasar más de una década en la Liga de Expansión y de buscar infructuosamente el ascenso por méritos deportivos, el Atlante logró la aprobación de los dueños de clubes, reunidos este martes en la Asamblea de la Primera División, para adquirir la franquicia de Mazatlán.

"El Club Mazatlán informó a la asamblea que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación. El trámite quedó autorizado, sujeto a que se dé cumplimiento a los requisitos reglamentarios.

"TV Azteca, actual dueño del certificado del Mazatlán FC de la Liga MX, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de dichas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones. Se espera que la operación esté concluida antes del verano de 2026", declaró Mikel Arriola tras la Asamblea.

Atlante, fundado en 1918, es un equipo con fuerte arraigo entre las clases bajas, pues también es conocido como El Equipo del Pueblo, y tiene una brillante historia, pese a solamente ganar títulos de Liga en 1947, 1993 y 2007.

Desde que descendió en 2014, dominó ampliamente la Liga de Expansión, pero sus esfuerzos por lograr que se reinstaurara el ascenso lo obligaron a buscar su regreso por la vía burocrática.