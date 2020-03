Atlas abandona los entrenamientos por coronavirus

En los rojinegros del Atlas se tomaron en serio la situación de prevención en el país por motivos del coronavirus y esta semana dejaron los entrenamientos en La Madriguera para guardarse en casa.

Los dirigidos por Rafa Puente Jr., que se llevaron la victoria el pasado domingo, no entrenarán más en lo que resta de la semana, a la espera de lo que pase en los próximos días, para analizar si regresar a los trabajos el siguiente lunes.

Los jugadores recibirán un plan de entrenamiento que podrán realizar en sus hogares, para no perder condición física y regresar a las actividades en forma, sin perder ritmo al momento de retornar a las instalaciones rojinegras.

Esta medida se da para la prevención de contagios en enfermedades, como lo que sucede en el Guadalajara, donde no han dejado de entrenar a la fecha.