Atlas vs Chivas: horario y canales para ver el clásico tapatío
El encuentro se transmitirá por TUDN y ViX Premium a las 19:00 horas, horario del centro de México.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El balompié mexicano no se detiene, pese a la Fecha FIFA de marzo. Este domingo,Atlas y Chivas vivirán un nuevo capítulo del Clásico Tapatío
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
. Un encuentro que evoca a principios de mes, cuando los rojiblancos se apropiaron de la rivalidad y triunfaron (1-2) en el Estadio Jalisco.
Sin algunos de sus referentes porque forman parte de la convocatoria de la Selección Mexicana, la escuadra de Gabriel Milito llegará al partido amistoso como líder del torneo Clausura 2026. Hasta la doceava fecha del torneo, el "Rebaño Sagrado" suma treinta puntos repartidos en diez victorias y dos derrotas.
Unos puestos más abajo, Atlas ocupa el sexto lugar de la tabla con dieciocho puntos. Producto de cinco triunfos, cuatro derrotas y tres empates.
El compromiso amistoso que se celebrará en la cancha del BMO Stadium en Los Ángeles, California, será una antesala para el regreso de la Liga MX, planificado para que inicie el próximo viernes, 3 de abril.
Este es el horario y los caneles de transmisión para ver el partido.
Chivas y Atlas, durante el Clásico Tapatío en la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
¿A qué hora y por dónde se podrá ver el Clásico Tapatío amistoso?
Domingo, 29 de marzo
Atlas vs Chivas | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN y ViX Premium.
no te pierdas estas noticias
Atlas vs Chivas: horario y canales para ver el clásico tapatío
SLP
El Universal
El encuentro se transmitirá por TUDN y ViX Premium a las 19:00 horas, horario del centro de México.
Muerte en Estadio Banorte: Fiscalía inicia diligencias
SLP
El Universal
El fallecimiento ocurrió tras una caída desde la zona de palcos al estacionamiento.
Roberto Martínez, técnico de Portugal, se rinde ante Estadio Azteca
SLP
El Universal
Martínez recordó figuras históricas y destacó la importancia del estadio en la historia del futbol.