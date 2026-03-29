Atlas vs Chivas: horario y canales para ver el clásico tapatío

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El balompié mexicano no se detiene, pese a la Fecha FIFA de marzo. Este domingo,

vivirán un nuevo capítulo del

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. Un encuentro que evoca a principios de mes, cuando los rojiblancos se apropiaron de la rivalidad yen el Estadio Jalisco.Sin algunos de sus referentes porque forman parte de la convocatoria de la Selección Mexicana, la escuadra dellegará alamistoso comoClausura 2026. Hasta la doceava fecha del torneo, el "" suma treinta puntos repartidos en diez victorias y dos derrotas.Unos puestos más abajo,ocupa elde la tabla con. Producto de cinco triunfos, cuatro derrotas y tres empates.El compromiso amistoso que se celebrará en la cancha delen, California, será una antesala para el regreso de la, planificado para que inicie el próximo viernes, 3 de abril.Este es ely los caneles de transmisión para ver elChivas y, durante elen la fase regular del- Foto:¿A qué hora y por dónde se podrá ver elamistoso?Domingo,vs Chivas | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de