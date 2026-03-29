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Roberto Martínez, técnico de Portugal, se rinde ante Estadio Azteca

Martínez recordó figuras históricas y destacó la importancia del estadio en la historia del futbol.

Por El Universal

Marzo 29, 2026 10:18 a.m.
A
Roberto Martínez, técnico de Portugal, se rinde ante Estadio Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- La

reapertura
del mítico Estadio Azteca

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, hoy llamado Banorte, conmovió y emocionó a más de uno. Después de la ausencia de Cristiano Ronaldo, la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula se convirtió en la nota importante.
El histórico inmueble al sur de la Ciudad de México se alista para vivir su tercera inauguración de Copa del Mundo y Roberto Martínez, técnico de la selección portuguesa, llenó de elogios al recinto, casa de las Águilas del América y de la Selección Mexicana.
"Es verdad que cuando llegamos nos sentimos como en un sueño. Aprovecho para felicitar a todas las personas involucradas en este proyecto. No es tan fácil tener un estadio tan mítico como el Estadio Azteca", declaró el español en conferencia de prensa.
Tras empatar sin goles contra México en duelo de la Fecha FIFA de marzo, Martínez nombró al Estadio Banorte como la catedral del futbol, donde los grandes "dictaron sentencia".
"Tengo una sonrisa desde que llegamos en el autobús y hasta el vestidor porque, primero, te sientes muy humilde y te das cuenta que esto es la catedral del futbol, donde los más grandes han dictado sentencia", apuntó emocionado.
El también extécnico de Bélgica reveló que tiene muchas memorias del Coloso de Santa Úrsula por el Mundial de México 1986 y vislumbra que los recuerdos crecerán para el próximo Mundial Norteamérica 2026.
"Es hablar de (Diego) Maradona, es hablar de Pelé. Todos tenemos historias desde niños con este estadio. El Azteca es mágico y ha dado tantas memorias que en 2026 lo seguirá haciendo", concluyó Roberto Martínez.

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