Roberto Martínez, técnico de Portugal, se rinde ante Estadio Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- La

del mítico

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, hoy llamado, conmovió y emocionó a más de uno. Después de la ausencia de Cristiano Ronaldo, la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula se convirtió en la nota importante.El histórico inmueble al sur de la Ciudad de México se alista para vivir sude, técnico de la selección portuguesa, llenó de elogios al recinto, casa de las Águilas del América y de la Selección Mexicana."Es verdad que cuando llegamos nos sentimos como en un sueño. Aprovecho paraa todas las personas involucradas en este proyecto. No es tan fácil tener un estadio tan mítico como el", declaró el español en conferencia de prensa.Trascontra México en duelo de lade marzo, Martínez nombró al Estadiocomo la, donde los grandes "dictaron sentencia"."Tengo una sonrisa desde que llegamos en el autobús y hasta el vestidor porque, primero, te sientes muy humilde y te das cuenta que esto es la, donde los más grandes han dictado sentencia", apuntóEl también extécnico de Bélgica reveló que tiene muchasdel Coloso de Santa Úrsula por el Mundial de México 1986 y vislumbra que los recuerdos crecerán para el próximo"Es hablar de (Diego), es hablar de. Todos tenemos historias desde niños con este estadio. El Azteca es mágico y ha dado tantasque en 2026 lo seguirá haciendo", concluyó