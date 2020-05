Atleta paralímpica manda carta a AMLO defendiendo el Fodepar

La multimedallista paralímpica Ángeles Ortiz mandó una carta al presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidiéndole que no desaparezca el Fideicomiso para el Alto Rendimiento (Fodepar), propuesta que se gestó en la Cámara de Diputados.

"Me dirijo a usted que es el máximo comandante de este país, me gustaría que tuviéramos su respaldo, su apoyo, que también sintiéramos que puede ser el Primer Capitán del Deporte de nuestro país defendiendo a su gremio, el que instruya que pongan los candados necesarios a quienes irracionalmente utilizan FODEPAR sin dejar a los deportistas y su equipo fuera de él", sostuvo Ortiz en su misiva.

La atleta paralímpica, en un texto de cuartilla y media, enumeró las bondades del Fodepar para los atletas de deporte adaptado y sostuvo que con las becas de ese fondo permiten que ellos puedan subsistir, pagar entrenamientos, materiales deportivos, entrenadores, doctores y demás.

"Una propuesta en el senado de dos senadores que estoy segura no elaboraron un análisis de lo poco que acabo de compartirle; no es válido para despojarnos del fideicomiso que ampara la vida de atletas mexicanos que han escrito con letras de oro en el mundo el nombre de México", se lee en otra parte de su texto.

Ortiz no es la única atleta que se ha quejado por la propuesta de desaparición del Fideicomiso. Anteriormente lo hizo María del Rosario Espinoza y Fernando Platas, entre otros deportistas y ex deportistas.

"No hacer válido el trabajo de quienes dedicaron su vida entera, con una trayectoria impecable a poner a México dónde debe estar en lo alto del pódium sería un trato indigno, discriminatorio y reprobable socialmente", agregó Ortiz.