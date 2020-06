Atleta paralímpica muere al cruzar el Pacífico

No todas las grandes historias tienen el mejor final. Una de ellas, la de la paratleta Angela Madsen, culminó de forma lamentable este miércoles, cuando se anunció que su cuerpo fue hallado sin vida en medio del mar.

La estadounidense, tres veces paralímpica (2008, 2012 y 2016), se convertiría en la primera mujer parapléjica en remar hasta cruzar el Océano Pacífico. Con 60 años de edad, partió de Los Ángeles en abril con destino a Honolulu, pero no lo logró.

La travesía tenía como objetivo la realización de un documental, por lo que, a pesar de navegar sola, mantenía constante contacto con cineastas, además de su esposa.

Su última comunicación se dio el domingo, cerca de las 9:00 am, cuando avisó que entraría al agua para arreglar un detalle de la embarcación. No volvió a contestar y el satélite indicaba movimiento a la deriva, así que inició la búsqueda.

El cadáver de quien formara parte del cuerpo de marines de EEUU fue encontrado atado al barco a mil 275 millas de Hawaii, pero no se reveló la hipótesis inicial sobre el motivo de su deceso.

Madsen quedó parapléjica en 1993 durante una cirugía en la espalda, por una lesión que tuvo en 1979, mientras jugaba baloncesto en el servicio militar.

Tras las complicaciones que siguieron, entre la depresión y la pérdida de su hogar por falta de dinero, se sometió a una mastectomía por cáncer de mama. Pero el deporte adaptado la levantó.

Comenzó con su amado baloncesto, pasó por el remo y siguió con la prueba de lanzamiento de peso, en la que se adjudicó el bronce en Londres 2012. Ganó cuatro títulos mundiales de remo entre 2003 y 2006, año en el que también compitió en los Campeonatos Mundiales de Surf.

Más tarde, de vuelta en el remo, fue la primera mujer con discapacidad en cruzar el Atlántico. En 2009, junto con su compañera Helen Taylor, se convirtieron en la primera dupla de damas en cruzar el Océano Índico.

El nombre de quien fuera todo una heroína para el mundo aparece seis veces en el Libro de los Récords Guiness.