Atletas potosinos listos para el IRT

Racquetbolistas competirán en el Tour de Sioux Falls en Dakota del Sur

Por Romario Ventura

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Atletas potosinos listos para el IRT

El International Racquetball Tour (IRT) regresa a Sioux Falls, Dakota del Sur, como parte del calendario de la temporada 2025, teniendo como sede el Sioux Falls Family YMCA, donde hasta el próximo 31 de enero se reunirán los mejores exponentes del ráquetbol a nivel mundial.

Este torneo representa una parada clave dentro del circuito, ya que estarán en juego puntos importantes para el ranking, además del impulso y la confianza rumbo a la recta final de la temporada.

En esta cita internacional, San Luis Potosí tendrá una destacada representación con la participación de varios racquetbolistas, encabezados por André Parrilla, quien actualmente ocupa el quinto lugar del ranking del IRT Tour. Parrilla ha firmado una temporada sólida, manteniéndose como un contendiente constante y demostrando su capacidad para llegar lejos en cada torneo. Tras su reciente presencia en una final, buscará consolidarse nuevamente entre los aspirantes al título.

Otro de los nombres a seguir es Eduardo Portillo, ubicado en el octavo puesto del tour, quien continúa mostrando regularidad y competitividad frente a los mejores jugadores del circuito. Asimismo, Jordy Alonso, clasificado en el décimo lugar, se perfila como uno de los jugadores con mayor proyección dentro del certamen.

La delegación potosina también contará con la participación de Emir Martínez, Santiago Castillo, Rubén Martínez, Sebastián Chevaile y Alejandro Bear, quienes buscarán sumar experiencia internacional y avanzar en una de las competencias más exigentes del ráquetbol profesional.

Con esta participación, los raquetbolistas potosinos reafirman su presencia en escenarios internacionales, enfrentando un reto importante en Sioux Falls dentro de una temporada del IRT Tour que continúa tomando forma y elevando su nivel competitivo.

