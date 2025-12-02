Atletas rusos podrán competir como neutrales en Juegos Olímpicos de Invierno

GINEBRA (AP) — Los esquiadores y snowboarders rusos ganaron el martes un fallo judicial que les da la oportunidad de solicitar competir como atletas neutrales en eventos de clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, después de casi cuatro años de exclusión durante la guerra en Ucrania.

El ministro de deportes ruso, Mikhail Degtyaryov, publicó en las redes sociales que una apelación de Rusia al Tribunal de Arbitraje Deportivo revocó una prohibición general impuesta por la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) pocos días después de la invasión militar en febrero de 2022. La FIS renovó la prohibición en octubre.

Posteriormente, el TAS publicó su fallo en otra victoria legal para los deportistas de invierno de Rusia y Bielorrusia.

En octubre, una apelación similar al CAS por parte de los deportistas y la federación rusa de luge falló en contra del veto generalizado basado en sus pasaportes.

Las organizaciones deportivas han excluido a los rusos principalmente por razones de seguridad.

Aun así, habría poco tiempo para que la FIS procese las solicitudes de los atletas para competir con estatus neutral antes de la fecha límite de clasificación del 18 de enero. Los Juegos Olímpicos de Invierno comienzan el 6 de febrero.

El organismo rector dijo que "reconoció la decisión del TAS" e inmediatamente publicó un documento de política para supervisar el proceso de evaluación de los deportistas.

Los deportistas rusos y el personal del equipo también enfrentan desafíos para obtener visas para ingresar a algunos países que albergan eventos de clasificación, como en el circuito de la Copa del Mundo en esquí alpino, esquí de fondo y estilo libre, y snowboard.

La FIS gestiona casi la mitad de todo el programa de los Juegos de Invierno: 57 de 116 eventos de medallas de oro.

El estatus neutral puede ser aprobado en la mayoría de los deportes, siguiendo la indicación del Comité Olímpico Internacional, para deportistas que no han apoyado públicamente la invasión militar de Ucrania y no tienen vínculos con agencias militares o de seguridad del estado.

Se espera un pequeño equipo ruso

Degtyaryov ha dicho que espera tan solo 15 deportistas rusos en los Juegos de Invierno.

Eso es una pequeña fracción del equipo ruso de más de 200 deportistas enviados a los Juegos de Invierno de Beijing 2022.

Esos atletas en Beijing compitieron para el ROC (Comité Olímpico Ruso) con una bandera neutral como castigo en un escándalo de dopaje estatal. Ganaron 32 medallas, incluidas cinco de oro. Cinco preseas, incluidas tres de oro, fueron ganadas por el esquiador de fondo Alexander Bolshunov.

Como Atletas Neutrales Individuales, que se conoce por el acrónimo francés AIN, tres hombres y tres mujeres rusos compitieron en un evento de prueba de luge en la pista olímpica en Cortina d´Ampezzo el fin de semana pasado. El mejor resultado del sexteto fue el puesto 19, pero fue el primer paso en lo que probablemente será un camino muy difícil para ir a los Juegos.

Esos competidores rusos de luge no se inscribieron para las carreras de la Copa del Mundo de este fin de semana en Winterberg, Alemania. Ha sido cada vez más difícil para los rusos obtener visas desde 2022 y tampoco es una carrera de clasificación olímpica.

Dicho esto, parece probable que intenten competir en carreras de luge de la Copa del Mundo en Estados Unidos este mes — primero en Park City, Utah, luego en Lake Placid, Nueva York — especialmente porque ambas son clasificatorias olímpicas.

Las Copas del Mundo en esquí de fondo y estilo libre hasta mediados de enero están programadas en Canadá, Estados Unidos, Alemania, Italia y Suiza.

Guía del COI

La FIS dijo que seguiría esa guía y exigiría "estricta neutralidad hacia la Federación Rusa y la República de Bielorrusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania".

El TAS dijo que sus jueces emitieron un fallo urgente combinando apelaciones separadas de atletas rusos y bielorrusos que cumplen con los estándares de elegibilidad establecidos por la FIS deberían poder participar en eventos internacionales.

"Ambos paneles (de jueces) encontraron que los estatutos de la FIS protegen a los individuos de la discriminación y requieren que la FIS sea políticamente neutral", dijo el tribunal con sede en Lausana en un comunicado.

Algunos deportistas rusos y bielorrusos compitieron en los Juegos de Verano de París el año pasado sin su identidad nacional de bandera, himno y colores del equipo. Ambos países fueron prohibidos en deportes de equipo.

El COI también debe evaluar el estatus neutral de los rusos y bielorrusos antes de invitarlos a competir en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

Dos patinadores artísticos rusos y uno de Bielorrusia fueron invitados a los Juegos Olímpicos por el COI la semana pasada.