Detienen a tercer implicado en homicidio de estudiante de Estomatología

Por AP

Diciembre 02, 2025 06:15 p.m.
A
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó la detención de un tercer presunto involucrado en el homicidio de un estudiante de Estomatología, ocurrido el pasado 8 de noviembre de 2025 en la capital potosina.

De acuerdo con la dependencia, la víctima fue atacada con un arma de fuego durante un intento de despojo de su vehículo. En días posteriores al crimen, autoridades lograron detener a dos personas relacionadas con este hecho, quienes actualmente permanecen bajo proceso por el delito de homicidio.

Como parte de las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación (PDI) identificaron a un tercer probable partícipe, señalado como Ángel "N". En cumplimiento de una orden de aprehensión, los elementos de la corporación realizaron su aseguramiento.

La FGESLP informó que el detenido será presentado en las próximas horas ante un Juez de control, donde agentes del Ministerio Público formularán la imputación correspondiente y se definirá su situación jurídica durante la audiencia inicial.

