Atlético de San Luis, el último en ascender a la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Esta semana se dio la noticia del regreso del ascenso al futbol mexicano, por lo que los clubes de la Liga de Expansión pueden soñar con llegar a la Liga MX, y estar en el máximo circuito del balompié nacional, algo que se detuvo en 2019.

El pasado jueves 4 de septiembre se dio a conocer la resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), respecto a la solicitud de seis clubes del circuito de plata sobre la restitución de manera inmediata del ascenso.

Aunque el TAS desestimó la solicitud de los equipos de Expansión de regresar la posibilidad de ascender inmediatamente, sí aclaró que esto debe de regresar para la temporada 2026-2027, aunque con ciertos requisitos.

Después de cinco años, esta medida le da esperanza a los clubes de buscar regresar al máximo circuito, por eso aquí repasaremos el último equipo en lograr subir de categoría.

Atlético de San Luis, el último club en ascender

El ascenso y descenso desaparecieron en la temporada 2019, cuando la pandemia del Covid-19 detuvo al mundo. La Federación Mexicana de Futbol tomó la decisión de suspender ambos, dándole pie a un proceso de certificación que ha complicado el paso de nuevos equipos a la Liga MX.

Antes de todo eso, el Atlético de San Luis logró subir a Primera División tras un bicampeonato en el extinto Ascenso MX. Con este logro, el cuadro potosino consolidó el proyecto del Atlético del Madrid cumpliendo el objetivo de escalar al siguiente nivel.

En ambas finales, el conjunto rojiblanco se impuso a los Dorados de Sinaloa, que en ese entonces eran dirigidos por Diego Armando Maradona. Al lograr el bicampeonato (Apertura 2018 y Clausura 2019), San Luis ascendió automáticamente.