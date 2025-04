Atlético va por 3 puntos ante Xolos ¿Cuándo y donde verlo?

Este jueves arranca la jornada 15 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, una jornada que promete grandes emociones y que tiene dos clásicos como los platillos principales. Además, con tres jornadas por jugar, los equipos ya empiezan a apretar el acelerador pensando en ganarse un lugar dentro de la zona de clasificación directa a la Liguilla o en el Play-In.

Para fortuna de los aficionados, tanto el Clásico Joven como el Clásico Regio serán transmitidos por televisión abierta.

La jornada empieza con el partido entre los Xolos de Tijuana y el Atlético de San Luis en la frontera este jueves. El viernes, Necaxa recibirá al Pachuca en Aguascalientes y las Chivas, que están fuera de zona de clasificación, buscarán un triunfo que les de tranquilidad e ilusión en Mazatlán.

El sábado los Pumas enfrentarán a los Bravos de Juárez en Ciudad Universitaria, también obligados a ganar para mantenerse en zona de Play-In y el León será anfitrión del Puebla después de recibir la notificación de que la FIFA confirmó su exclusión del Mundial de Clubes.

El primer clásico de la jornada será el Regio. Tigres será anfitrión de los Rayados en el Volcán y TV Azteca transmitirá el partido por señal abierta. A la misma hora Atlas y Toluca se medirán en el estadio Jalisco y para cerrar la actividad del sábado, América y Cruz Azul jugarán el último partido de su trilogía, después de que la Máquina eliminó a las Águilas en Concacaf.

Finalmente Santos y Querétaro cierran la jornada en Torreón el domingo. A continuación, te presentamos a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE, LA JORNADA 15?

Jueves 10 de abril

- Tijuana vs Atlético de San Luis

Hora: 20:05 horas

Transmisión: Caliente TV

Viernes 11 de abril

- Necaxa vs Pachuca

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Claro Sports, ViX

- Mazatlán vs Chivas

Hora: 21:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Azteca Deportes, FOX Sports

Sábado 12 de abril

- Pumas vs Juárez

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

- León vs Puebla

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Tubi

- Tigres vs Rayados de Monterrey

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Azteca Deportes, Tubi

- Atlas vs Toluca

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

- América vs Cruz Azul

Hora: 21:15 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Domingo 13 de abril

- Santos vs Querétaro

Hora: 17:00 horas

Transmisión: ViX.