Atlético de San Luis visita al Mazatlán y gana con contundencia 3-0

Esta noche el Atlético San Luis entendió que disputaba un duelo directo por no quedar en los últimos lugares con Mazatlán FC, y fue contundente para llevarse el triunfo.

Aunque los dirigidos por Leonel Rocco no generaron muchas oportunidades más que los sinaloenses, sí fueron efectivos de cara al arco y aprovecharon sus oportunidades, con lo que se alejan de pagar la multa por los últimos lugares de la tabla porcentual.

Al 15 el Mazatlán perdió el balón en pies de Osuna al intentar salir jugando desde el fondo; Gallegos recuperó, disparó y su trallazo se estrelló en el travesaño; llegó el artillero Nico Ibáñez al rebote y empujó el balón para abrir el juego.

El VAR hizo su aparición al minuto 38 cuando en un centro por banda izquierda, un defensor del cuadro local obstaculizó el balón con su brazo. El silbante Fernando Guerrero fue a revisar la pantalla para decretar pena máxima. El mismo Ibáñez tomó el balón y su cobro fue tendido al costado izquierdo, sin que el arquero Vikonis pudiera evitar el segundo tanto.

Para el segundo lapso los locales no salieron del letargo, y aunque mantenían la posesión del balón, no eran tan incisivos como para hacer daño. Fue en un contragolpe que la visita decretó el marcador: German Berterame dispara al 61 y un defensa desvió la trayectoria para que el balón entrará por el costado contrario al arquero.

Así, los dirigidos por Tomás Boy registran su tercer descalabro, y quedan en la posición 11 con 7 puntos, superados por San Luis que llegó a la misma cantidad de unidades pero con mejor diferencia goleadora.