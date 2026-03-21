Atlético San Luis, un desastre: León lo remata en casa

El Atlético de San Luis volvió a tropezar y cayó 1-2 ante León en el Estadio Alfonso Lastras, en un partido que exhibió sus fallas y lo mantiene lejos de la liguilla.

La Fiera se adelantó con gol de Fernando Beltrán, pero Salles-Lamonge respondió de inmediato para empatar. Sin embargo, el cuadro potosino no logró sostener el ritmo ni imponer condiciones.

Cuando el empate parecía firmado, Rodríguez apareció en tiempo de compensación para sellar el triunfo visitante y darle a Javier Gandolfi un debut ganador.

Con este resultado, San Luis se ubica momentáneamente en el lugar 14 de la tabla con 11 puntos en 12 jornadas, reflejo de un torneo irregular y sin reacción clara.

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