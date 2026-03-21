Explosión en fiesta de San José deja dos muertos

Los festejos en honor a San José, en la comunidad de Contreras, perteneciente a Mexquitic de Carmona, se vieron empañados por la tragedia luego de que explotara pirotecnia que estaba en la iglesia, el hecho dejó saldo de dos músicos sin vida y varias personas más resultaron lesionadas.

Los ahora occisos fueron identificados como Jorge Arturo Lara y Armando Patena García, el segundo de 40 años de edad, los dos integrantes de la Banda Cerro Prieto, de la comunidad del mismo nombre, los cuales tenían participación en el festejo religioso.

El deceso de los músicos y la tragedia en general tiene consternados a los habitantes de la zona, quienes mediante redes sociales lamentan el acontecimiento y envían sentidas condolencias a los familiares de las víctimas.

El hecho tuvo lugar alrededor de las diez de la noche del jueves, en que se celebraba el día de San José en la comunidad de Contreras, Mexquitic de Carmona, por lo cual se habían preparado una serie de eventos de corte social y religioso en donde participaban los habitante tanto de la comunidad como de las demás aledañas.

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De acuerdo a relatos de los testigos, a esa hora se encendieron los llamados toritos frente a la Iglesia de San José, en donde se congregaban cientos de personas para admirar la pirotecnia que se tenía preparada para tal fin.

No obstante, en el manejo de un torito un chiflador se desprendió y fue a dar al interior de la iglesia, cuya puerta estaba abierta y en donde todavía se almacenaba el resto de los fuegos artificiales próximos a utilizarse.

Fue así como sobrevino la fuerte explosión de la pirotecnia que derrumbó parte de la fachada de la iglesia lesionando a un gran número de asistentes, muchos corrían tratando de ponerse a salvo mientras que otros estaban tirados en el piso con múltiples lesiones.

Algunos presentes se apresuraron a auxiliar a los lesionados y en vehículos particulares los trasladaron a diversos hospitales de la capital potosina para que recibieran atención médica.

Sin embargo, en el lugar quedó sin vida el músico Armando Patena, de quien ya no se pudo hacer nada, en tanto que el otro compañero, Jorge Arturo Lara, fue llevado a un hospital pero por desgracia también perdió la vida luego de su ingreso a pesar de los esfuerzos que hicieron los médicos por salvarlo.

Ante la explosión se pidió auxilio al servicio de emergencias y al sitio arribaron diversos cuerpos de ayuda como Protección Civil Municipal de Mexquitic, Protección Civil Estatal y Sedena para atender la situación.

El saldo fue de daños materiales en la fachada del templo, los dos músicos sin vida y cinco personas con diversas lesiones, algunas fueron trasladadas a bordo de vehículos particulares a diversos centros hospitalarios.

La zona fue acordonada para el inicio de las investigaciones que se consideren pertinentes y se revisaría toda la estructura de la iglesia para ver las condiciones en que quedó tras la explosión y evaluar si es necesario que sea demolida por completo ante el peligro que pueda presentar.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, inició las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en la explosión que vistió de luto la festividad del santo patrono de la comunidad de Contreras, en Mexquitic de Carmona.