"Malosos" se enfrentan a tiros contra policías
Se pudo detener a tres presuntos, de los cuales uno resultó con lesiones
SAN VICENTE. -Tres presuntos integrantes de una célula delictiva fueron detenidos tras enfrentarse a balazos con elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de San Vicente; uno de ellos resultó herido.
De manera oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, con base en trabajos de inteligencia y acciones operativas, se localizó a un grupo de personas armadas, sin precisar en qué área.
Sin embargo, dichos individuos, al notar la presencia de los oficiales, accionaron sus armas de fuego.
Los policías resultaron ilesos y repelieron la agresión; posteriormente lograron detener a tres personas, una de ellas con lesiones al momento de su captura.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el lugar también se aseguró armamento, equipo táctico y vehículos, los cuales serán puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.
La dependencia añadió que, conforme avancen las investigaciones, se ofrecerán más detalles del operativo y destacó que en este hecho no hubo personas fallecidas.
no te pierdas estas noticias
Incendio en vivienda de Morales moviliza a vecinos y bomberos
Redacción
Habitantes intentaron sofocar el fuego con cubetas antes de la llegada de cuerpos de emergencia; no se reportan personas lesionadas
Choque armado en la Huasteca deja tres detenidos
Redacción
Grupo armado atacó a policías en San Vicente
Alerta en carreteras por Semana Santa en SLP
Redacción
Fallas y descuidos, principales causas de incidentes