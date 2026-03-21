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Seguridad

"Malosos" se enfrentan a tiros contra policías

Se pudo detener a tres presuntos, de los cuales uno resultó con lesiones

Por Redacción

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
"Malosos" se enfrentan a tiros contra policías

SAN VICENTE. -Tres presuntos integrantes de una célula delictiva fueron detenidos tras enfrentarse a balazos con elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de San Vicente; uno de ellos resultó herido.

De manera oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, con base en trabajos de inteligencia y acciones operativas, se localizó a un grupo de personas armadas, sin precisar en qué área.

Sin embargo, dichos individuos, al notar la presencia de los oficiales, accionaron sus armas de fuego.

Los policías resultaron ilesos y repelieron la agresión; posteriormente lograron detener a tres personas, una de ellas con lesiones al momento de su captura.

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En el lugar también se aseguró armamento, equipo táctico y vehículos, los cuales serán puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La dependencia añadió que, conforme avancen las investigaciones, se ofrecerán más detalles del operativo y destacó que en este hecho no hubo personas fallecidas.

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