Atractivos duelos en la Fraternidad de los Masters

Quedó listo el rol de partidos correspondiente al 28 de febrero, en el marco de la Jornada 3 de la Temporada 2026 en sus diferentes categorías de la Fraternidad de Futbolistas Masters , con una intensa actividad programada en diversos campos de la capital potosina y municipios aledaños.

En la categoría Master Plus, todos los encuentros se disputarán a las 16:00 horas. Destacan los duelos entre Dep. Mártires RDZ.-Abarrotes Tito frente a N.G Innovaciones en el campo Santa Cruz; Combinado San Francisco ante Garrincha en la Unidad Deportiva San Antonio; Azul y Oro contra Deportivo Toriz en San Isidro; Atlético UPA frente a Combinado Mezquital en la Facultad de Agronomía; Banda Plateada ante Damián Carmona-Electropeza en Los Volcanes; Santa Fe contra Ex Santos en Cuadros; Leones FC frente a Centeno Soccer en la Unidad Deportiva Satélite; y Atlético Delfino-Galaxy ante Corsarios en Los Volcanes.

Por su parte, en la categoría Master Especial "A", también con actividad a las 16:00 horas, se enfrentarán Jubilados y Pensionados Sección 26 contra Deportivo Unión en la Universidad San Pablo; Aceites Martínez-Rosales frente a Milo-Siglo XX en San Isidro; Ex Alumnos Salesianos ante Renolandia en la conocida antiguamente Unidad Deportiva CREA (Glorieta Juárez) .