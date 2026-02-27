logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Atractivos duelos en la Fraternidad de los Masters

Por Romario Ventura

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Atractivos duelos en la Fraternidad de los Masters

Quedó listo el rol de partidos correspondiente al 28 de febrero, en el marco de la Jornada 3 de la Temporada 2026 en sus diferentes categorías de la Fraternidad de Futbolistas Masters , con una intensa actividad programada en diversos campos de la capital potosina y municipios aledaños.

En la categoría Master Plus, todos los encuentros se disputarán a las 16:00 horas. Destacan los duelos entre Dep. Mártires RDZ.-Abarrotes Tito frente a N.G Innovaciones en el campo Santa Cruz; Combinado San Francisco ante Garrincha en la Unidad Deportiva San Antonio; Azul y Oro contra Deportivo Toriz en San Isidro; Atlético UPA frente a Combinado Mezquital en la Facultad de Agronomía; Banda Plateada ante Damián Carmona-Electropeza en Los Volcanes; Santa Fe contra Ex Santos en Cuadros; Leones FC frente a Centeno Soccer en la Unidad Deportiva Satélite; y Atlético Delfino-Galaxy ante Corsarios en Los Volcanes.

Por su parte, en la categoría Master Especial "A", también con actividad a las 16:00 horas, se enfrentarán Jubilados y Pensionados Sección 26 contra Deportivo Unión en la Universidad San Pablo; Aceites Martínez-Rosales frente a Milo-Siglo XX en San Isidro; Ex Alumnos Salesianos ante Renolandia en la conocida antiguamente Unidad Deportiva CREA (Glorieta Juárez) .

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fenerbahçe gana en Inglaterra pero queda fuera de Liga Europa
Fenerbahçe gana en Inglaterra pero queda fuera de Liga Europa

Fenerbahçe gana en Inglaterra pero queda fuera de Liga Europa

SLP

AP

Stuttgart superó a Celtic y avanzó a octavos de final, mientras Giroud anotó para Lille en prórroga.

Ocho miembros de Cuba no reciben visas para Clásico Mundial
Ocho miembros de Cuba no reciben visas para Clásico Mundial

Ocho miembros de Cuba no reciben visas para Clásico Mundial

SLP

AP

Estados Unidos negó visas a funcionarios cubanos, pero no a jugadores, según fuentes oficiales.

México se consolida como protagonista en UFC
México se consolida como protagonista en UFC

México se consolida como protagonista en UFC

SLP

El Universal

La UFC ha convertido a México en un mercado clave con campeones y gran afición.

El boom de la Liga MX Femenil que sorprende a dueños
El boom de la Liga MX Femenil que sorprende a dueños

El boom de la Liga MX Femenil que sorprende a dueños

SLP

El Universal

La narrativa del futbol femenil debe ser propia y diferente al varonil para evitar vicios y violencia, según Sainz.