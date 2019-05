Auguran éxito para María Fassi, Gaby López y Gutiérrez en US Open

Lorena Ochoa manifestó su apoyo a las nuevas caras del golf mexicano: Gaby López, María Fassi e Ingrid Gutiérrez, quienes jugarán el próximo US Women´s Open de la LPGA.

"Están cumpliendo un sueño que todas tenemos desde niñas. Si hacen su juego y no se presionan, pueden pasar el corte y estar el fin de semana", advirtió.

La ex número 1 del mundo resaltó el momento que vive María Fassi. "Es una jugadora muy agresiva, si las cosas le salen bien quedará en buena posición y sorprenderá a todos", predijo.

En el marco de la tercera edición de la Copa MexGolf, la jalisciense no se animó a pronosticar una época dorada en el golf nacional, debido a que "aún son pocos los golfistas mexicanos". Sin embargo, aseguró que 2019 ha sido el mejor año para la disciplina en el país.

"Es momento de que alguien más tenga la estafeta, ahora me toca apoyar el talento", sentenció.

Ochoa señaló que está trabajando de cerca con la Federación Mexicana de Golf, para impulsar a los nuevos prospectos; al tiempo que dijo ya se empiezan a ver los resultados de que cada vez más niños jueguen golf.