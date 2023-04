El Tricolor ya conoce el calendario para los próximos años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- La Federación Mexicana de Futbol, ya conoce las fechas que la FIFA ha destinado para realizar partidos y torneos de corte internacional, del 2023 hasta al 2028. Así que la Selección Mexicana, y quien esté a cargo del equipo Tricolor en esos años, podría armar un plan de trabajo, si es que llega a tener continuidad.

Desde hace varios años, para tener un mayor control de los juegos de selecciones "A", los llamados equipos de mayores, la FIFA junto con sus respectivas confederaciones: UEFA en Europa, CONMEBOL en Sudamérica, Concacaf en Norte Centroamérica y el Caribe, CAF en África, la AFC en Asia y OFC en Oceanía, programan los juegos amistosos, de eliminatoria, de liga de naciones y de torneos, para no transgredir, lo más posible, las Ligas Profesionales de los diversos países.

La Selección Mexicana, podría decirse, ya conoce todo su calendario, hasta el 2028.



Partidos de la Selección Mexicana para el 2023

Para el 2023, estas son los torneos y juegos programados.

• 12 al 20 de junio: Fecha FIFA donde se realizará el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. El Tricolor jugará el 15 de junio la semifinal ante Estados Unidos y si gana jugará el 18 por el tercer lugar o por el título, en contra de Canadá o Panamá.

• 12 de junio al 16 de julio: Copa Oro. El Tricolor iniciará su partticipación en la fase de grupos.

• 4 al 12 de septiembre: Fecha FIFA para Liga de Naciones de Concacaf.

• 9 al 17 de octubre: Fecha FIFA para Liga de Naciones de Concacaf.

• 13 al 21 de noviembre: Fecha FIFA para Liga de Naciones de Concacaf.



Partidos de la Selección Mexicana para el 2024

• 18 al 26 de marzo: Fecha FIFA para la Liga de Nacionaes de Concacaf (Final Four).

• 3 al 11 de junio: Fecha FIFA para juegos amistosos.

• 14 de junio al 14 de julio: Copa América a celebrarse en los Estados Unidos.

• 2 al 10 de septiembre: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.

• 7 al 10 de octubre: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.

• 11 al 19 de noviembre: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.



Partidos de la Selección Mexicana para el 2025

• 17 al 25 de marzo: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.

• 2 al 10 de junio: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.

• Junio y julio: Copa Oro.

• 1 al 9 de septiembre: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.

• 6 al 14 de octubre: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.

• 10 al 18 de noviembre: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.



Partidos de la Selección Mexicana para el 2026

• 23 al 31 de marzo: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones

• 1 al 9 de junio: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.

• 11 de junio al 19 de julio: Copa del Mundo 2026.

• 21 de septiembre al 6 de octubre: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones, donde se pueden realizar hasta cuatro partidos.

• 9 al 17 de noviembre: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.



Partidos de la Selección Mexicana para el 2027

• 22 al 30 de marzo: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.

• 7 al 15 junio: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.

• Junio y julio: Copa Oro.

• 8 al 16 de noviembre: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.



Partidos de la Selección Mexicana para el 2028

• 20 al 28 de marzo: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.

• 26 de mayo al 2 de junio. Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.

• 18 de septiembre al 3 de octubre. Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones, donde se pueden realizar hasta cuatro partidos.

• 13 al 21 de noviembre: Fecha FIFA para juegos amistosos o Liga de Naciones.