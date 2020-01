Aumentan a 9 los muertos por coronavirus de China, con 440 casos confirmados

El número de muertos por el nuevo coronavirus originario de China aumentó a nueve, y el de casos de contagios confirmados, a 440, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático.



El viceministro de la Comisión Nacional de Sanidad de China, Li Bin, aseguró hoy en una rueda de prensa en Pekín que, a las 24.00 hora local del martes (16.00 GMT), 13 provincias habían confirmado un total de 440 casos de contagios, y el número de muertes era de nueve personas, todas ellas en la provincia de Hubei, de la que Wuhan es capital.



Esto supone tres muertos y 149 contagiados más que en el informe anterior, publicado el martes.



La ciudad centrooriental de Wuhan, de once millones de habitantes, es el epicentro del brote de un nuevo tipo de coronavirus (2019-nCov) que provoca la que ya se conoce como "neumonía de Wuhan" y que, según alertaron este lunes las autoridades sanitarias chinas, se contagia también por contacto entre humanos.



Li dijo que existe la posibilidad de que el virus -cuya vía de transmisión todavía no se ha desentrañado por completo- mute y haya un riesgo de que la epidemia se extienda.



El viceministro también indicó que, hasta el momento, no se ha detectado un "súper transmisor" del nuevo coronavirus, con capacidad para infectar a muchas personas a partir de un solo caso.



Li expresó su preocupación por los posibles contagios que se puedan producir a lo largo del Año Nuevo Chino, cuyas vacaciones comienzan oficialmente este viernes y que constituyen la mayor migración humana del planeta, con decenas de millones de chinos que vuelven a sus pueblos de origen.



Por ello pidió que "se minimice el contacto público".



No obstante, aseguró que la respuesta de los servicios sanitarios a la enfermedad ha logrado "mantener el número de casos y de muertes a niveles mínimos".



"Estamos seguros de que vamos a derrotar a la enfermedad", concluyó el funcionario.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene convocada hoy una reunión de expertos para determinar si el actual brote por coronavirus en China constituye una emergencia internacional.



A nivel mundial, se han confirmado casos en Tailandia (3), Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, estos tres últimos países con uno.