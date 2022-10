Ausencias de la Selección de México para el Mundial de Qatar 2022

A-AA+

A poco menos de un mes de que comience el Mundial de futbol Qatar 2022, los fanáticos de la selección mexicana comienzan a preguntarse cuál será el plantel que viaje a disputar la Copa del Mundo.

Gerardo Martino, el director técnico de la selección mexicana, ya presentó la prelista de los 31 jugadores que están contemplados para jugar los amistosos en Girona ante Irak y Suecia. Lo más probable es que estos jugadores sean los mismos que asistirán a la Copa del Mundo. De esos 31 jugadores, 26 serán los nombres definitivos.

Nadie tiene un puesto asegurado en el Tri, y es por ese motivo que los jugadores deben dar lo mejor de sí en los partidos ante Irak y Suecia para poder llegar al Mundial Qatar 2022. Martino aseguró que aquellos que ya se quedaron afuera de la nómina de los 31 jugadores, no tiene opciones de estar en el Mundial.

¿Qué jugadores no forman parte de la prelista?

Javier "Chicharito" Fernández es uno de los jugadores que no forman parte de la prelista presentada por Gerardo Martino, al igual que Carlos Acevedo, Marcelo Flores y Alejandro Zendejas.

¿Qué jugadores si están incluidos en la prelista de Gerardo Martino?

El "Tata" Martino confirmó como porteros en su pre lista a Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. Como defensa irán César Montes, Jesús Angulo, Johan Vásquez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Kevin Álvarez y Jorge Sánchez.

En cuanto a los medios, ya están en la prelista Edson Álvarez, Luis Chávez, Carlos Rodríguez, Erick Gutiérrez, Erick Sánchez, Orbelín Pineda, Luis Romo, Héctor Herrera y Andrés Guardado.

Martino también confirmó como defensores a Alexis Vega (Chivas), Hirving Lozano, Uriel Antuna, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Raúl Jiménez, Henry Martín, Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez y Jesús Manuel Corona.