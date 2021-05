Autorizan 70% de aforo para la final de ida Santos-Cruz Azul

El Subcomité Técnico Regional Covid-19 en La Laguna, autorizó aumentar a un 70 por ciento el aforo en el estadio Corona para la final del fútbol mexicano que disputará el Santos Laguna contra el Cruz Azul el próximo jueves 27 de mayo.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, anticipó que el gobierno estatal enviará el doble de fuerza de seguridad en torno al Territorio Santos Modelo y los lugares de festejo, ante posibles aglomeraciones y descontrol de los aficionados.

Dijo que de la mano con el Ayuntamiento de Torreón se pondrán de acuerdo de igual forma con el Mando Especial de La Laguna, para definir cuáles áreas cerrarán, evitar al máximo las concentraciones de personas y cuidar de la porra de Cruz Azul desde su llegada hasta su despedida.

En el juego de semifinal se había autorizado un 50 por ciento de capacidad y no consideró que fuera arriesgado. Aseguró que todo ha sido estudiado y platicado con el club de fútbol.

"Hemos ido subiendo aforos de manera responsable, en el estadio no hemos tenidos problemas o contagios que nos den alguna alerta. Los aficionados se han comportado. Ha sido mínimo lo que se ha tenido que corregir. La bronca no está dentro del estadio, está fuera del estadio y es lo que tenemos que controlar", comentó el mandatario estatal.

A los restaurantes pidió que no excedan de su capacidad y respeten los protocolos establecidos.