Auxiliar técnico respalda al ADSL
Miguel Flaño destacó la actitud del equipo durante el encuentro ante Chivas
Luego de la derrota en casa del Atlético de San Luis frente al Club Deportivo Guadalajara, el director técnico Guillermo Abascal fue expulsado al término del encuentro, por lo que el auxiliar técnico Miguel Flaño Bezunartea fue el encargado de comparecer ante los medios de comunicación en conferencia de prensa.
Durante su intervención, Flaño fue cuestionado sobre los rumores y movimientos que se han generado en las últimas semanas en torno al club y el proyecto deportivo, ante lo cual dejó en claro que el cuerpo técnico mantiene plena confianza en el plantel actual y en la forma de trabajo que se ha venido desarrollando.
El auxiliar técnico señaló que el equipo ha tenido un inicio de torneo exigente, enfrentando a rivales de gran jerarquía, situación que ha demandado un mayor nivel de concentración y competitividad. A pesar del resultado adverso, destacó el crecimiento del equipo y, especialmente, la actitud mostrada durante el encuentro ante Chivas.
Flaño resaltó el "corazón, la fe y la capacidad de sobreponerse" del conjunto potosino, al remarcar que el equipo supo reaccionar ante marcadores adversos y situaciones complicadas dentro del partido, algunas de ellas influenciadas por decisiones arbitrales que consideró polémicas.
Asimismo, reconoció que existen aspectos por ajustar, particularmente en lapsos posteriores a los goles del empate, donde se concedieron oportunidades al rival que terminaron siendo determinantes en el marcador final. También lamentó la lesión de Óscar, a quien calificó como un jugador importante dentro del esquema del equipo.
Finalmente, reiteró que, pese al entorno del mercado de fichajes y la incertidumbre que este genera, el grupo se mantiene enfocado en el trabajo diario, con ilusión en cada partido y con la convicción de que el plantel cuenta con la capacidad necesaria para mejorar resultados conforme avance el torneo.
