Aylín Aviléz ve innecesario cambios para "mejorar" el futbol femenil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL). – En seis años de historia, la Liga MX Femenil ha mostrado una paulatina evolución en todos los aspectos y el nivel del juego no es excepción.

Si bien, aún existe una brecha grande entre varios equipos de la liga rosa, la mejora es innegable. Para mejorar el espectáculo y acortar esas diferencias, ha surgido el debate sobre cambiar reglas, hacer más chicas las porterías, entre otros puntos, en ocasiones sin fundamentos.

Aylín Aviléz, futbolista del América Femenil, dio su postura, al respecto y lanzó un fuerte mensaje.

"Opinar de fuera es muy fácil. Vivirlo dentro es otra cosa y creo que los errores existen porque estoy segura de que es parte de esto. No hay que ver tan lejos para decir que esos errores existen tanto en el futbol, como en otros deportes, con mujeres y hombres", declaró la "Joya".

Con 20 años, Aviléz Peña ha visto prácticamente el nacimiento y evolución del futbol femenil profesional en México, por lo que asegura que no son necesarios los cambios que se sugieren desde afuera.

"Ha crecido la liga y se ve que es cada día más competitiva y eso nos hace crece a cada una individual y colectivamente para competir a un más alto nivel", concluyó.