Balconean pleito entre Villalpando y Briseño, en "Chivas: El Rebaño Sagrado"

En la serie "Chivas: El Rebaño Sagrado", hay una escena en la que Dieter Villalpando le dice a Antonio Briseño que es un jugador limitado, malo, comentario que respondió el Pollo diciendo que —por lo menos— le metía mucho corazón. Pleito verbal que no pasó a mayores gracias a la intervención del cuerpo técnico, ya que el central sí quería darle una golpiza al volante.

Este martes, Briseño señaló que no cambiará nada de lo que viene haciendo, ya que así es: frontal, directo, y tampoco está para caerle bien a alguien; al final, son cosas que pasan en un trabajo, como en cualquier otra empresa.

"Soy como soy, tal cual... Eso me ha llevado a donde estoy. Siempre han sacado una grata impresión de mí y no voy a cambiar. Uno, como jugador, si se entrega al máximo, no hay nada que reprocharle. Es algo que se va a quedar ahí para que la gente lo vea, para que vean lo que pasa dentro de un equipo", compartió el zaguero.