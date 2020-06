Barack Obama y otras celebridades saludan con la gorra en el aniversario 100 de Ligas Negras

Barack Obama saludó con la gorra y lo mismo hicieron otros tres expresidentes y una cantidad de prominentes luchadores por los derechos civiles, figuras del espectáculo y glorias del deporte en el 100mo aniversario de la creación de las Ligas Negras de béisbol en Estados Unidos.

Los saludos llegan en una campaña lanzada el lunes que incluye también fotos y videos de Hank Aaron, Rachel Robinson, Derek Jeter, Colin Powell, Michael Jordan y los expresidentes Obama, George W. Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter en tippingyourcap.com.

Entre los destinatarios del homenaje están Satchel Paige, Josh Gibson, "Cool Papa" Bell y Jackie Robinson, que iniciaron sus carreras con los Monarcas de Kansas City y luego rompieron la barrera del color incorporándose a los Dodgers de Brooklyn en 1947. La Liga Negra desapareció poco tiempo después porque sus figuras siguieron los pasos de Robinson e irrumpieron en las grandes ligas.

El cantante Tony Bennett saluda con una gorra de los Gigantes de San Francisco. Billie Jean King con la de los Dodgers de Los Ángeles. Clinton con la de los Cachorros de Chicago, en homenaje a Ernie Banks.

"Las ligas negras hicieron que el béisbol fuese mejor y que Estados Unidos fuese mejor", dijo Clinton.

Las grades ligas habían planeado un gran festejo en homenaje a los pioneros negros del béisbol para el 27 de junio, que tuvo que ser suspendido por la pandemia del coronavirus. Por ello se organizó este homenaje virtual.

El presidente del Museo de Béisbol de las Ligas Negras Bob Kendrick dijo que "en el béisbol no hay nada más honorable que saludar con la gorra".

"Cuando me di cuenta de que había que suspender el homenaje que planeábamos, pensé que tal vez podíamos hacerlo el año que viene. Pero no hubiera estado bien", relató. "Entonces se me ocurrió lo del saludo con la gorra. Estoy muy orgulloso de los aportes".

Kendrick dijo que el gesto que más lo emociona es el de la familia de Jackie Robinson.

Su esposa "Raquel sacándose la gorra. Hay cuatro generaciones de mujeres de la familia de Robinson en ese video que hablan sobre nuestra causa común y nos conmueven cuando nuestro país necesita eso", manifestó.

"Es curioso cómo se dan las cosas. Siempre pensé que si se iba a hablar del tema racial en el deporte, las Ligas Negras debían estar en el centro de todo, porque se sobrepusieron a la adversidad", expresó. "Conozco a muchos de ellos y ninguno guarda el menor rencor. Todos decían que las grandes ligas eran mejores, pero ellos no pensaban así. Solo querían demostrar que podían jugar tan bien como cualquiera".