Barcelona boicotea fichaje de Luis Suárez al Atlético de Madrid

Todo parecía indicar que el futuro de Luis Suárez estaría en el Atlético de Madrid; sin embargo, el Barcelona habría bloqueado su salida, por lo que las opciones del uruguayo de emigrar a otro equipo se dificultan cada vez más.

El Barca no está dispuesto en dejar ir a Suárez de forma gratuita al con junto colchonero. El interés del equipo dirigido por Diego Simeone comenzó gracias a que el delantero uruguayo no concretó su pase a la Juventus por no tener la naturalización italiana a tiempo.

El Barcelona habría negado a Luis Suárez fichar por algunos equipos como el Real Madrid, Manchester City, Manchester United, PSG y ahora el Atlético de Madrid se une a la lista.

Los de la capital española ya habrían tenido un acuerdo con el atacante, pero ahora él tendrá que comenzar una ardua búsqueda para continuar con su carrera.