Barcelona eliminado de Copa del Rey tras semifinal en España

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- La histórica

casi llegó, pero, en ocasiones, el futbol es caprichoso. El

se quedó a un gol de forzar los tiempos extra en la vuelta de las semifinales de laVictora (3-0) para el equipo blaugrana en el, pero el marcador se quedó corto para alcanzar a losen el global (3-4).Elde(29' y 72') y el gol de(45'+5) no fueron suficientes para que el conjunto de Hans-Dieter Flick lograra su objetivo.Lasdey sus dirigidos en la ida, disputada en el Riyadh Air Metropolitano, fueron una losa muy pesada para losSin embargo, pusierony, hasta el, estuvieron cerca de mandar el encuentro al. Se despidieron con la cara en alto.Junto afueron los jugadores más importantes del; los dos extremos se echaron el equipo al hombro y ofrecieron una destacada actuación.A pesar de la clasificación a semifinales, elgeneró másque certezas; tendrá que mejorar demasiado, si quiere ganar sude laLosno se instalaban en la final desde la edición 2012-13, es decir, tuvieron que pasarpara que volviera a pelear por el título.Ahora, el equipo delúnicamente tiene que esperar para saber a quién se enfrentará en elde Sevilla por el trofeo copero.Lay eldefinirán al otro finalista; de momento, los de San Sebastián tienen la ventaja en el marcador global (1-0).Latendrá un, tras la eliminación del. El trono está vacante en el torneo copero de España.El conjunto blaugrana tiene que centrarse en LaLiga, donde ya tiene una amplia ventaja (cuatro puntos) sobre el Real Madrid y en la Champions League, donde se enfrentará al Newcastle United en los octavos de final.Antes de los esperado en la temporada, losse despidieron, de manera oficial, de la posibilidad de conquista el