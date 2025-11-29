Barcelona remonta para vencer a Alavés en La Liga

BARCELONA (AP) — Raphinha asistió en dos goles al reaparecer en el once titular y Dani Olmo facturó un doblete en la remontada del Barcelona para derrotar el sábado 3-1 a Alavés en La Liga española, recuperándpse tras su debacle ante Chelsea en la Liga de Campeones.

Lamine Yamal también se destacó para sacudirse la derrota 3-0 que los azulgranas sufrieron en la visita Stamford Bridge a mitad de semana, cuando el atacante no pudo mostrar su habitual destreza ofensiva.

La estrella de 18 años anotó el gol del empate para el Barça y estuvo cerca de añadir otro tanto en dos ocasiones, incluyendo un disparo al poste al final de la primera mitad.

Raphinha se escapó dos veces detrás de la defensa por el lado izquierdo del área antes de pasar el balón para que Yamal y Olmo anotaran en los minutos ocho y 26.

Olmo añadió un tercer gol en el tiempo de descuento al realizar una combinación de pases de pared con Yamal antes de rematar a la red.

Raphinha brilla al volver como titular

Clave en el doblete de títulos domésticos del Barcelona la temporada pasada, Raphina se mostró incisivo como en sus mejores momentos en el Camp Nou en su primera titularidad en dos meses tras recuperarse de una lesión del isquiotibial de la pierna derecha. El atacante brasileño jugó unos cuantos minutos en la victoria sobre el Athletic Bilbao el fin de semana pasado e ingresó cerca del final frente a Chelsea antes de que Hansi Flick le diera la titularidad.

Flick elogió a Raphinha por su ímpetu tanto en ataque como defensa, subrayando ante todo una intensidad que fue contagiosa entre sus compañeros.

"Raphinha es un jugador que nos da dinámica de juego. Lo hemos echado de menos y para mí es importante porque da mucha intensidad", señaló Flick. "Cuando él empieza la presión, todo el mundo está listo para hacerlo".

En sintonía con la opinión de su técnico, Raphinha dijo que el Barça aún tiene que mejorar su funcionamiento.

"Que el equipo no está en su mejor versión, yo también lo creo y tenemos que mejorar muchísimo", indicó. "Pero lo importante era ganar. Estoy seguro de que volveremos y ganaremos partidos ganando bien".

La cuarta victoria consecutiva del Barça en La Liga le permitirá irse a dormir como líder, dos puntos por delante del Real Madrid. Los merengues visitan a Girona el domingo.

El Barcelona se disculpó con unos 7,500 aficionados que tuvieron problemas para ingresar al estadio debido a un problema técnico con sus entradas digitales. El club dijo que todos, excepto 300 poseedores de entradas afectados, finalmente pudieron ingresar.

El regreso de Pedri

Los azulgranas recibieron otro impulso con el regreso de Pedri González después de pasar un mes sin su principal creador de juego.

Pedri ingresó con media hora por jugar, reemplazando a Raphinha. El centrocampista español había estado fuera un mes por una lesión muscular en la pierna izquierda.

Alavés, con poca pegada durante toda la temporada, se mostró mucho más peligroso de lo esperado.

Atlético se mantiene cerca

Alexander Sorloth anotó dos veces en la primera mitad para liderar la victoria del Atlético de Madrid por 2-0 sobre Real Oviedo, mientras el equipo de Diego Simeone se colocó en el tercer lugar y a tres puntos del liderato del Barcelona.

El Atlético visitará al Barcelona el martes.

Nico Williams anotó y golpeó el travesaño mientras el delantero español brillaba en la victoria del Athletic Bilbao por 2-0 en casa de Levante.

El delantero del Mallorca, Vedat Muriqi, anotó dos veces, pero Osasuna consiguió dos goles tardíos para un empate 2-2 en las Islas Baleares.