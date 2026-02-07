Barcelona vence 3-0 al Mallorca en La Liga

MADRID (AP) — La joven estrella Lamine Yamal compensó haber fallado un gol desde fuera del área de penalti, mientras el Barcelona vencía al Mallorca 3-0 el sábado para avanzar cuatro puntos en la cima de La Liga.

Robert Lewandowski había puesto al Barcelona por delante y el jugador local de 18 años Marc Bernal anotó su primer gol en su carrera al final para sellar una victoria convincente.

El segundo lugar, el Real Madrid, puede reducir la diferencia a un punto si gana en Valencia el domingo.

Lewandowski aprovechó desde cerca en el minuto 29 tras un buen trabajo por la izquierda de Marcus Rashford. Su disparo fue bloqueado y Lewandowski mostró su típica compostura fría para controlar el balón y guiarlo más allá de un defensor antes de elegir su lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La forma de Rashford ha mejorado a lo largo de la temporada y estuvo cerca de anotar en el tiempo de descuento de la primera mitad cuando su tiro libre curvado produjo una brillante parada de Leo Roman.

El balón cayó al lateral derecho Jules Koundé cerca del punto de penalti y su disparo desviado aterrizó a los pies de Yamal, quien de alguna manera desvió el balón fuera desde casi la línea de gol.

El prodigio de 18 años recibió una palmada en la espalda de Lewandowski, quien es uno de los goleadores más prolíficos de la era moderna con más de 650 goles en clubes, incluidos 344 con su antiguo club Bayern Múnich.

Yamal mostró su clase en el minuto 61 con un brillante disparo, pasando a un defensor en el borde del área y luego plantando un potente disparo en la esquina inferior, en el que el portero ni siquiera se movió.

Yamal y Lewandowski fueron reemplazados y ambos aplaudieron el excelente gol de Bernal en el 83.

El Barça abrió al Mallorca en el centro del campo con cuatro pases rápidos para enviar a Bernal a toda velocidad, y mostró buena compostura para cortar hacia adentro de un defensor y colocar el balón dentro del poste.

En el único otro juego del sábado, la Real Sociedad venció 3-1 al Elche para situarse en la octava posición.

Los goles del centrocampista croata Luka Sucic y del delantero español Mikel Oyarzabal adelantaron a la Sociedad 2-0, antes de que el delantero portugués André Silva recortara distancias cerca del descanso.

El capitán islandés Orri Óskarsson sustituyó al español Mikel Oyarzabal cerca del final y anotó el tercer gol de su equipo en el 89.

Partidos pospuestos

La Real Sociedad recibe al Elche más tarde en el único otro partido del día después de que se cancelaran dos partidos.

El partido en casa del Rayo Vallecano contra el Oviedo fue pospuesto a corto plazo debido a preocupaciones de seguridad sobre el campo en el Estadio de Vallecas. La liga también canceló el Sevilla vs. Girona debido a condiciones climáticas adversas.

Aunque el Oviedo dijo que entendía la decisión, el equipo criticó el corto aviso y estaba considerando acciones legales.

Ruptura de lazos

El FC Barcelona se convirtió en el último club en romper lazos con la propuesta de la Superliga Europea.

Anteriormente había liderado la lucha por poner en marcha una competición rival de la Liga .

Pero, en un breve comunicado este sábado, el FC Barcelona dijo que ya no formaría parte del polémico proyecto.