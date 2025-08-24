logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Barcelona vence a América Femenil en partido amistoso

El Barcelona Femenil se impone ante las 'Águilas' del América en un emocionante encuentro

Por El Universal

Agosto 24, 2025 02:48 p.m.
A
Barcelona vence a América Femenil en partido amistoso

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Acompañadas por el cántico de 25 mil 165 aficionados, las "Águilas" del América cayeron (1-2) ante el Barcelona Femenil en el partido amistoso que disputaron bajo el mediodía del Estadio Ciudad de los Deportes.

El estratega de las azulcremas, Ángel Villacampa, lo advirtió en conferencia de prensa: hay partidos que están "condenados" a no ser amistosos por la identidad de los equipos implicados. Dicho y hecho, ambas escuadras dieron guerra desde los primeros minutos de juego. Los tiros a gol no faltaron, pero en su mayoría, su destino terminó en el poste.

Cuando parecía que los tantos solamente se quedarían en promesas, Claudia Pina abrió el marcador en favor de las blaugranas. Corría el 40´ cuando la delantera española definió un derechazo y "burló" la protección de la guardameta Sandra Paños.

Las "Águilas" se lamentaron. Y se fueron al descanso con el objetivo de replantearse su estrategia: salieron "Nicki" Hernández, Sandra Paños y Alexa Soto para, en su lugar, cederle el paso a Itzel Velasco, Nancy Antonio e Irene Guerrero. En la búsqueda de darle la vuelta al marcador, las instrucciones de Villacampa fueron claras: "A por ellas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta este momento del compromiso, América tuvo oportunidades de rescatar el empate. Sin embargo, en un escenario totalmente contrario a los deseos de las azulcremas, Barcelona selló un segundo gol. En el 73´, Salma Paralluelo definió con el pie izquierdo en el área.

Cuando todo parecía perdido para las "Águilas", Scarlett Camberos apareció en el 78´ para recibir un centro de Irene Guerrero, anotando en la portería de las rivales.

Aun así, la anotación de Camberos no fue suficiente para darle la vuelta al marcador. Ni los cánticos de "Águilas" que se escucharon desde las gradas. Este fue el segundo capítulo en la historia de los cruces entre azulcremas y las blaugranas, donde el resultado —una vez más— le sonrió a las dirigidas por Pere Romeu.

Barcelona regresará a casa para iniciar su temporada, mientras que América buscará proteger su paso perfecto en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ante Santos Laguna.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Barcelona vence a América Femenil en partido amistoso
Barcelona vence a América Femenil en partido amistoso

Barcelona vence a América Femenil en partido amistoso

SLP

El Universal

El Barcelona Femenil se impone ante las 'Águilas' del América en un emocionante encuentro

Mourinho se pronuncia sobre Edson Álvarez en Fenerbahce
Mourinho se pronuncia sobre Edson Álvarez en Fenerbahce

Mourinho se pronuncia sobre Edson Álvarez en Fenerbahce

SLP

El Universal

Descubre qué dijo Mourinho acerca de Edson Álvarez tras su llegada al equipo turco.

Pumas vs Puebla: Horario y canales para ver el partido de la Liga MX
Pumas vs Puebla: Horario y canales para ver el partido de la Liga MX

Pumas vs Puebla: Horario y canales para ver el partido de la Liga MX

SLP

El Universal

El Club Universidad Nacional necesita sumar de a tres puntos ante el Puebla para no rezagarse en la tabla general y mantener vivas sus esperanzas de clasificar a la Liguilla del futbol mexicano.

Fallece el futbolista Marcos Olmedo en trágico accidente vehicular
Fallece el futbolista Marcos Olmedo en trágico accidente vehicular

Fallece el futbolista Marcos Olmedo en trágico accidente vehicular

SLP

El Universal

El jugador del Mushuc Runa perdió la vida en un choque en Quinindé