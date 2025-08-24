Barcelona vence a América Femenil en partido amistoso

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Acompañadas por el cántico de 25 mil 165 aficionados, las "Águilas" del América cayeron (1-2) ante el Barcelona Femenil en el partido amistoso que disputaron bajo el mediodía del Estadio Ciudad de los Deportes.

El estratega de las azulcremas, Ángel Villacampa, lo advirtió en conferencia de prensa: hay partidos que están "condenados" a no ser amistosos por la identidad de los equipos implicados. Dicho y hecho, ambas escuadras dieron guerra desde los primeros minutos de juego. Los tiros a gol no faltaron, pero en su mayoría, su destino terminó en el poste.

Cuando parecía que los tantos solamente se quedarían en promesas, Claudia Pina abrió el marcador en favor de las blaugranas. Corría el 40´ cuando la delantera española definió un derechazo y "burló" la protección de la guardameta Sandra Paños.

Las "Águilas" se lamentaron. Y se fueron al descanso con el objetivo de replantearse su estrategia: salieron "Nicki" Hernández, Sandra Paños y Alexa Soto para, en su lugar, cederle el paso a Itzel Velasco, Nancy Antonio e Irene Guerrero. En la búsqueda de darle la vuelta al marcador, las instrucciones de Villacampa fueron claras: "A por ellas".

Hasta este momento del compromiso, América tuvo oportunidades de rescatar el empate. Sin embargo, en un escenario totalmente contrario a los deseos de las azulcremas, Barcelona selló un segundo gol. En el 73´, Salma Paralluelo definió con el pie izquierdo en el área.

Cuando todo parecía perdido para las "Águilas", Scarlett Camberos apareció en el 78´ para recibir un centro de Irene Guerrero, anotando en la portería de las rivales.

Aun así, la anotación de Camberos no fue suficiente para darle la vuelta al marcador. Ni los cánticos de "Águilas" que se escucharon desde las gradas. Este fue el segundo capítulo en la historia de los cruces entre azulcremas y las blaugranas, donde el resultado —una vez más— le sonrió a las dirigidas por Pere Romeu.

Barcelona regresará a casa para iniciar su temporada, mientras que América buscará proteger su paso perfecto en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ante Santos Laguna.