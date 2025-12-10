Barsa se acerca a los octavos

Barcelona se impuso 2-1 con lo justo sobre Eintracht Frankfurt gracias a un doblete de Jules Koundé y con esta victoria se acerca a los puestos de clasificación directa a los octavos de final de la UEFA Champions League.

El equipo de Hansi Flick sufrió más de la cuenta en su regreso copero al Camp Nou ante un rival que ya le traía malos recuerdos de su último cruce por la Europa League en 2022. Knauff anotó el 1-0 para los alemanes con el que terminaron los primeros 45 minutos y complicaban aún más las posibilidades de los catalanes de avanzar a octavos entre los ocho mejores de la fase de liga.

Cuando peor pintaban las cosas para los locales tras un inicio dubitativo en el segundo tiempo, Rashford (que había ingresado por Fermín en el entretiempo) se inventó un centro con efecto que encontró la cabeza de Koundé, que no perdonó desde el interior del área.

El partido y la grada enloquecieron. En la siguiente jugada, Chaibi asustó a Joan García con un remate que impactó al travesaño. Fue justo antes de que la testa Koundé volviera a aparecer. Esta vez el centro fue de Lamine Yamal, que dejó en evidencia las lagunas defensivas del equipo más goleado de la Bundesliga.

En apenas tres minutos, el lateral francés se redimió de un primer tiempo flojo y un error defensivo en el primer minuto de la segunda parte.

A la espera de los partidos del miércoles, el Barca se ubica ahora 14° con 10 puntos, a solo dos unidades del Liverpool que está octavo y es el último que está clasificando a octavos de manera directa.