Barsa ve el fin de su racha ganadora

MADRID.- Barcelona vio interrumpida su racha de 11 victorias consecutivas el domingo al perder 2-1 ante la Real Sociedad en La Liga española.

Barcelona tuvo tres goles anulados, así como una decisión de penalti revertida por el VAR, solo en el primer tiempo. Tuvo cinco tiros que se estrellaron en el poste, incluido un cabezazo de Jules Koundé desde cerca a los 84 minutos.

La derrota dejó al club catalán un punto por delante del segundo lugar, el Real Madrid, que venció 2-0 al Levante en casa el sábado.

Mikel Oyarzabal adelantó a los locales con una volea junto al poste lejano a los 32 minutos. Barcelona igualó con un cabezazo de Marcus Rashford a los 70, pero un minuto después Gonsalo Guedes puso a la Real Sociedad nuevamente adelante con un disparo desde dentro del área.

Barcelona tuvo muchas oportunidades a lo largo del partido. Pensó que había tomado la delantera a los pocos minutos de iniciado el juego cuando Fermín López anotó con un disparo bajo desde fuera del área, pero el gol fue anulado por el VAR debido a una falta de Dani Olmo sobre Takefusa Kubo de la Real Sociedad en la jugada previa.

Barcelona también tuvo un gol de Frenkie de Jong anulado por fuera de juego a los 21 y otro de Lamine Yamal a los 27.

A Yamal se le otorgó un penalti en el tiempo de descuento de la primera mitad, pero la decisión fue revertida porque estaba en fuera de juego.

Carlos Soler de la Real Sociedad fue expulsado en el 88.

Barcelona había ganado 11 partidos seguidos en todas las competiciones, una racha que incluyó una victoria por 2-1 sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí el fin de semana pasado. No había perdido desde una derrota por 3-0 como visitante contra el Chelsea en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Su última derrota en la liga española había sido un 2-1 contra el Real Madrid en el primer clásico de la temporada en el estadio Santiago Bernabéu en octubre.

Fue la segunda victoria consecutiva para la Real Sociedad, que se movió al octavo lugar.