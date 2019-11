Barty y Svitolina disputarán título

SHENZHEN.- La número uno mundial Ash Barty avanzó el sábado al duelo decisivo de las Finales de la WTA, instancia en la que se topará con la campeona vigente Elina Svitolina, una jugadora a la que nunca ha vencido en cinco intentos previos.

Barty, al igual que Svitolina, cedió el primer set de su semifinal antes de vencer a la checa Karolina Pliskova por 4-6, 6-2, 6-3.

"Fue un partido que se jugó a increíble alto nivel en todo momento", dijo la australiana. "Complacida de tener la oportunidad de jugar otro partido. Será un partido que saldré a disfrutarlo. No tengo nada que perder. Es una oportunidad ante una jugadora muy complicada".

La suiza Belinda Bencic se retiró en el tercer set cuando Svitolina dominaba 5-7, 6-3, 4-1. La ucraniana alcanzó la final del torneo de fin de temporada por segundo año seguido.

"No me creo que estoy en la final", dijo Svitolina. "No es fácil jugar contra alguien que está mermada físicamente".

Barty podría cerrar con signos de exclamación una temporada de ensueño. Conquistó su primera corona de Grand Slam al consagrarse en el Abierto de Francia y se convirtió en la primera mujer australiana en alcanzar la cima del ranking.