Batalla campal en final brasileña

Cruzeiro y Atlético Mineiro se enfrentaron en la final del Campeonato Mineiro, donde "La Bestia Negra" se coronó al vencer por la mínima al equipo de Belo Horizonte, pero el encuentro pasó a segundo plano por la impactante pelea entre jugadores de ambos clubes.

Desde la previa se sabía que sería un duelo de mucha intensidad, al tratarse de una de las rivalidades más fuertes dentro del futbol carioca y vaya que lo demostraron dentro del campo.

Con un solitario gol de Kaio Jorge al minuto 14, el Cruzeiro selló el título sobre su archienemigo, y de esta forma cortar una racha de seis trofeos consecutivos del Atlético Mineiro.

Así fue la pelea entre jugadores del Cruzeiro y Atlético Mineiro

Todo comenzó por el encontronazo entre el mediocampista del Cruzeiro, Christian y el portero Everson del Mineiro. Ante este choque que parecía accidental, el arquero reaccionó con un jalón y poniéndole las rodillas encima al volante, por lo que sus compañeros comenzaron a defenderlo.

A partir de esa acción se desató mayor violencia dentro del campo, incluyendo puñetazos y patadas por parte de ambas escuadras. En su intento por calmar las cosas, el futbolista Hulk fue pateado por contrincantes, lo que ocasionó su molestia y él respondió con golpes contra los del Cruzeiro.

La policía tuvo que intervenir para buscar calmar las cosas, junto a los integrantes del cuerpo técnico de ambos bandos, pero no lograron hacerlo hasta después de unos cinco minutos.