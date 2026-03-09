Exitosa carrera atlética ´Saucito de Oro 2026´

En el marco de las fiestas patronales del tradicional Barrio de El Saucito, se llevó a cabo con éxito la quinta edición de la Carrera Atlética "Saucito de Oro 2026", evento que promovió la activación física y la convivencia familiar.

La competencia incluyó las modalidades de 12 kilómetros, 5 kilómetros de convivencia y 5 kilómetros en silla de ruedas, con una bolsa de premiación de 28 mil pesos distribuida entre las distintas categorías. Ante la gran respuesta de la comunidad deportiva, la carrera reunió a más de mil 500 corredores, consolidándose como una de las actividades deportivas más representativas dentro de las celebraciones del barrio.

12 Y 5 KILÓMETROS

En la distancia de 12 kilómetros participaron atletas en las categorías Juvenil (14-17 años), Libre (18-39), Veteranos (40-49), Máster (50-59) y Súper Máster (60 años y más), tanto en la rama varonil como femenil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En los 5 kilómetros se contó con categoría Libre Única y la modalidad de silla de ruedas, fortaleciendo el carácter incluyente del evento. En la categoría libre varonil de los 12 kilómetros, el primer lugar fue para Pablo Alberto Colunga con un tiempo de 45 minutos y 58 segundos. El segundo puesto fue para Mauricio Rojas López con 48:04, mientras que el tercer lugar correspondió a Luis Eduardo Vargas con 50:08.

En la rama femenil, la ganadora fue Esmeralda Ramos con registro de 47 minutos y 36 segundos. El segundo sitio lo ocupó Carolina del Socorro Ramírez con tiempo de 52:25, y el tercer lugar fue para Nancy Briones Mendoza con 58:36.

Dentro de la prueba de 5 kilómetros, en la rama varonil el triunfo fue para Ismael Gaytán Hernández con tiempo de 19:43. El segundo lugar correspondió a Irving Isaac Maldonado con 19:50, mientras que el tercer sitio fue para Said García Moncada con 20:30.

En la categoría femenil de los 5 kilómetros, la victoria fue para Karla Guadalupe Rodríguez con tiempo de 22:21.

La segunda posición fue para Perla Elvira Caldera con 22:24, y el tercer puesto para Ana Korina Torres con 25:31.

SILLA DE RUEDAS

Finalmente, en la categoría de silla de ruedas el primer lugar fue para José Leonel Aguilar, seguido por José Cruz Zapata en segundo lugar y Axel Adrián Torres en la tercera posición.