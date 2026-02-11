Bayern Múnich avanza a semifinales de Copa Alemania tras vencer a Leipzig
Con su sexto gol en la copa, Kane abrió el marcador y Díaz amplió la ventaja para Bayern.
MUNICH, Alemania (AP) — Harry Kane volvió a marcar y el Bayern Múnich avanzó a las semifinales de la Copa de Alemania por primera vez en seis años al vencer el miércoles 2-0 al RB Leipzig.
Bayern Múnich avanza a semifinales Copa Alemania
El Bayern superó por 6-0 y 5-1 al Leipzig en la Bundesliga esta temporada, pero esta vez solo logró abrir el marcador a mitad de la segunda parte, con goles de Kane y el colombiano Luis Díaz con apenas tres minutos de diferencia.
Kane anotó su sexto tanto en la copa con un penal que engañó al arquero Maarten Vandevoordt a los 64 minutos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Goles decisivos de Kane y Díaz en el partido
Luego Díaz aprovechó un pase filtrado de Michael Olise para ampliar la ventaja, al vencer a Vandevoordt en un mano a mano.
El Bayern ha ganado 20 veces la Copa, pero la última vez que levantó este trofeo fue en la temporada 2019-20 y no había regresado a las semifinales desde entonces.
El campeón defensor Stuttgart, Bayer Leverkusen y Freiburg ya avanzaron a las semifinales.
no te pierdas estas noticias
Bayern Múnich avanza a semifinales de Copa Alemania tras vencer a Leipzig
AP
Con su sexto gol en la copa, Kane abrió el marcador y Díaz amplió la ventaja para Bayern.
Manchester City gana 3-0 a Fulham y presiona al Arsenal en Liga Premier
AP
Antoine Semenyo anotó por quinta vez desde su fichaje y contribuyó decisivamente en el triunfo del City.
Arsenal goleó al OH Leuven y avanza en Liga femenina
AP
Frida Maanum anotó dos goles y Olivia Smith aportó en la goleada del Arsenal.