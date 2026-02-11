logo pulso
Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Bayern Múnich avanza a semifinales de Copa Alemania tras vencer a Leipzig

Con su sexto gol en la copa, Kane abrió el marcador y Díaz amplió la ventaja para Bayern.

Por AP

Febrero 11, 2026 06:46 p.m.
Bayern Múnich avanza a semifinales de Copa Alemania tras vencer a Leipzig

MUNICH, Alemania (AP) — Harry Kane volvió a marcar y el Bayern Múnich avanzó a las semifinales de la Copa de Alemania por primera vez en seis años al vencer el miércoles 2-0 al RB Leipzig.

Bayern Múnich avanza a semifinales Copa Alemania

El Bayern superó por 6-0 y 5-1 al Leipzig en la Bundesliga esta temporada, pero esta vez solo logró abrir el marcador a mitad de la segunda parte, con goles de Kane y el colombiano Luis Díaz con apenas tres minutos de diferencia.

Kane anotó su sexto tanto en la copa con un penal que engañó al arquero Maarten Vandevoordt a los 64 minutos.

Goles decisivos de Kane y Díaz en el partido

Luego Díaz aprovechó un pase filtrado de Michael Olise para ampliar la ventaja, al vencer a Vandevoordt en un mano a mano.

El Bayern ha ganado 20 veces la Copa, pero la última vez que levantó este trofeo fue en la temporada 2019-20 y no había regresado a las semifinales desde entonces.

El campeón defensor Stuttgart, Bayer Leverkusen y Freiburg ya avanzaron a las semifinales.

