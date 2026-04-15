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Bayern Múnich elimina a Real Madrid con goles de Díaz y Olise

El Bayern ganó 4-3 en el partido de vuelta y 6-4 en el global para avanzar a semifinales.

Por AP

Abril 15, 2026 07:01 p.m.
A
Bayern Múnich elimina a Real Madrid con goles de Díaz y Olise

MÚNICH (AP) — Luis Díaz y Michael Olise marcaron en los minutos finales para que el Bayern Múnich venciera el miércoles 4-3 al Real Madrid y avanzara a las semifinales de la Liga de Campeones.

Expulsión polémica y reacción del Real Madrid

El encuentro de vuelta de los cuartos de final terminó con los ánimos caldeados: los jugadores del Madrid reaccionaron furiosos porque el árbitro Slavko Vincic expulsó al suplente Eduardo Camavinga con una segunda tarjeta amarilla por una falta que parecía inofensiva sobre Harry Kane, después de que los integrantes del Bayern lo instaran a hacerlo a los 86 minutos.

"Nadie entiende que se expulse a un jugador por una acción como esa. En ese momento la eliminatoria se ha terminado", señaló el técnico madridista Álvaro Arbeloa.

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Tres minutos después, el colombiano Díaz remató al interior del poste derecho y Olise puso cifras definitivas al duelo con un disparo que entró tras pegar en el poste lejano en el tiempo de descuento. El Bayern certificó una victoria global 6-4, ya que el gigante bávaro ganó el partido de ida por 2-1 en Madrid la semana pasada.

Los jugadores del Madrid rodearon a Vincic después del partido. Arda Guler, quien anotó dos brillantes goles para alimentar la ilusión de una remontada, fue expulsado por sus airadas protestas.

Desarrollo del partido y goles destacados

En Múnich, Guler abrió el marcador después de apenas 34 segundos gracias a un garrafal error de Manuel Neuer, el arquero que había tenido un sobresaliente desempeño en el partido de ida. El intento de pase de Neuer fue directo al turco de 21 años, que no titubeó y mandó el balón a la red vacía desde lejos.

El Bayern no se arredró por el golpe. Aleksandar Pavlovic empató con un cabezazo a quemarropa tras un tiro de esquina de Joshua Kimmich a los seis minutos, y el Bayern mantuvo su dominio con el Madrid buscando con paciencia los espacios.

Konrad Laimer hizo bien en bloquear a Kylian Mbappé, quien tenía un vendaje adhesivo sobre el ojo derecho después de recibir un fuerte golpe en el rostro el fin de semana pasado.

Guler batió otra vez a Neuer con una exquisita definición de tiro libre a los 29, aunque el Bayern se quejó de que no debió haberse concedido, ya que Brahim Díaz cayó tras un contacto mínimo de Laimer.

El Bayern volvió a tomar el control y Harry Kane empató a los 38 al rematar al interior del poste derecho después de sacarse la marca de su compatriota inglés Trent Alexander-Arnold.

Vinícius Júnior luego estrelló un balón en el travesaño antes de asistir a Mbappé para que el Madrid recuperara la ventaja en la noche a los 42.

Sin embargo, no hubo nada más hasta el drama final.

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