Bayern Munich podría fichar al "Chucky" Lozano

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Hirving Lozano no está viviendo su mejor momento como futbolista del Napoli. En el último partido se quedó en la banca, lo cual no le pareció y lo llevó a actuar de forma déspota con uno de los auxiliares técnicos de Luciano Spalletti.

Esta acción no cayó nada bien en las filas Celestes, por lo que incluso hasta le estarían buscando salida en el mercado de invierno, una vez que culmine la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Algunos grandes equipos han mostrado su interés en el mexicano, pero su precio ha sido impedimento para concretar el fichaje.

Algunos equipos ingleses, como el Chelsea o Manchester United se interesaron alguna vez en contratar al mexicano, pero ahora a esa lista se le une el Bayern Munich.

De acuerdo a algunos medios en Alemania, el cuadro bávaro ya piensa en algunos técnicos debido al bajo nivel que han mostrado en la actual campaña de la Bundesliga con Julian Nagelsmann, es por eso que esa lista de posibles sustitutos la encabeza Thomas Tuchel.

El extécnico del Chelsea siempre se ha interesado en Lozano, por lo que en caso de que se concrete su llegada al banquillo del Bayern, el futbolista mexicano podría ser una de las prioridades de Tuchel para reforzar su proyecto.