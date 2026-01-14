Bayern Múnich vence al Colonia en la Bundesliga con gol de Lennart Karl

Hubo mucho humo, pero el Bayern Múnich necesitó tiempo para mostrar algo de fuego.

En un partido que se detuvo durante diez minutos debido a que el humo de las bengalas cubría el campo, el cuarto gol en la Bundesliga de Lennart Karl, de 17 años, en una temporada destacada, ayudó al Bayern a lograr una victoria por 3-1 en su visita al Colonia en la Bundesliga el miércoles.

Con 17 de los 34 partidos jugados, eso significó que el Bayern igualó el récord anterior de puntos en la Bundesliga de 47 en la mitad de la temporada, establecido por el Bayern de Pep Guardiola en la campaña 2013-14, y lo superó por diferencia de goles, +53 a +35.

Aun así, no fue el tipo de dominio espectacular visto el domingo en la victoria del Bayern por 8-1 sobre el Wolfsburgo.

La vasta exhibición pirotécnica de los aficionados del Colonia antes del inicio produjo un denso humo que se desplazó sobre el campo antes de que el árbitro detuviera el juego a los cuatro minutos, dejando a los jugadores patear el balón mientras se despejaba.

El Colonia también estaba encendido. Solo las rápidas reacciones de Manuel Neuer evitaron que Said El Mala, de 19 años, diera la ventaja al Colonia en un rápido contraataque en el segundo minuto.

Linton Maina adelantó al Colonia a los 41 minutos, arrebatando el balón a Serge Gnabry en lo profundo de su propio campo y avanzando para anotar un espectacular gol en solitario mientras la defensa del Bayern reaccionaba lentamente.

Gnabry respondió unos minutos después con un tipo diferente de gol especial, un tiro de truco desde un ángulo estrecho que rebotó en el suelo y superó al portero.

Después de que el Bayern luchara por descomponer la defensa del Colonia, una intrincada rutina de córner corto hizo el truco, permitiendo a Kim Min-jae dar la ventaja a su equipo con un cabezazo a los 71 minutos. El clínico remate de primera de Karl hizo el 3-1 a los 84 minutos un pase del colombiano Luis Díaz.

Leipzig vuelve a la acción con victoria

El Leipzig mostró sus habilidades en jugadas a balón parado al comenzar tardíamente el 2026 con una victoria por 2-0 sobre el Friburgo gracias a los cabezazos de Willi Orban y Romulo.

El primer partido del Leipzig del nuevo año el sábado en St. Pauli fue cancelado por preocupaciones de seguridad debido a la nieve y el hielo en el estadio. Está en tercer lugar, a 15 puntos del líder Bayern.

Andrej Kramaric logró un hat-trick antes del descanso mientras el Hoffenheim vencía al Borussia Moenchengladbach 5-uno para impulsar sus esperanzas de clasificación a la Liga de Campeones en el quinto lugar.

Reponiéndose de la derrota por 8-1 ante el Bayern, la peor en la Bundesliga, el Wolfsburgo respondió con una victoria por 2-1 sobre el St. Pauli, amenazado por el descenso. Dzenan Pejcinovic cabeceó el gol de la victoria a los 88 minutos.